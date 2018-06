Pondrán en circulación poemario de Yadira Rivas

NUEVA YORK.- La poeta dominicana Yadira Rivas pondrá en circulación su poemario Cuando soy, este viernes, 8 de junio, en el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, entidad del Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

La presentación del poemario empezará a las 7:30 pm, en la sala de eventos Andrés Francisco Requena del Comisionado, localizada en el 541 West de la calle 145, 1er. piso, casi esquina Broadway, en Manhattan.

Rivas nació en la comunidad de San José, Sabaneta, municipio cabecera de la provincia Santiago Rodríguez. Emigró a los Estados Unidos en 1983 y terminó sus estudios en Brandeis High School, en la ciudad de Nueva York. Trabajó en Columbia University como ingeniero de sonido y estudió en Empire State College: Edad temprana del niño. Desde hace veinticinco años trabaja como docente en The Calhoun School.

Posee lo que ella llama “títulos por diversión”: Aeromoza o Auxiliar de Vuelo, Estilo y Belleza, Secretaria Bilingüe y Auxiliar de la Policía de Nueva York.

Durante gran parte de su vida se ha dedicado a la filantropía. Como miembro del Allocation Committee of The New York Women’s Foundation, trabajó en los programas destinados a ayudar a las jóvenes a emprender. Trabajó en Leukemia & Lymphoma Society, Maraton/por donativo recaudando más de US$10,000 y fue voluntaria en el asilo de ancianos The Expandable.

Cuando soy es su primer libro publicado.

Para información, llamar al 212-234-8149.