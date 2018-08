Ortopeda exhorta precaución  prevenir hernias discales y lesiones del sistema locomotor

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un reconocido medico Ortopeda dominicano exhorto a las personas, y específicamente a los pacientes, tener sumo cuidado al momento de realizar trabajos pesados para evitar la ocurrencias de hernias discales y otras afecciones que afecten el sistema locomotor de sus cuerpos.

El doctor Minghingue is Maarlem , quien es especialista en cadera, aceptauro y columna vertebral, además recomendó no bajar el cuerpo, sino doblar la rodilla al levantar algo de peso, para no sufrir lesiones que conlleven a una patología en los discos de la columna vertebral.

El profesional de la medicina, expresa que para intervenir a esos tipos de pacientes, ahora existen equipos mucho mas avanzados para hacer cirugías, por lo que exhorto a los pacientes no tener temor a recibir cualquier tipo de cirugías de esa naturaleza.

El también catedrático de la Universidad Autonomía de Santo Domingo (UASD) y especialista en el Centro Medico Dominico-Cubano, ilustró a los pacientes, indicando que la ortopedia es una rama de la medicina dedicada a diagnosticar, tratar, rehabilitar y prevenir lesiones y enfermedades del sistema locomotor del cuerpo humano. Sostuvo que este sistema tan complejo está formado por huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos y nervios.

El doctor Minghingueis Maarlem, puso a disposición de la ciudadanía su teléfono de su consultorio en el Centro Medico Dominico-Cubano, por lo que dijo que lo pueden contactar al teléfono 809-221-5501, extensión 2235.