Origen y evolución de los invernaderos en RD

En fecha 18 del presente mes de Marzo apareció en este diario un artículo del amigo Carlos McCoy con el título “Un Muro de Invernaderos y Línea Férrea”, en el cual se hacen algunas afirmaciones que personalmente no comparto, y que creo no se corresponden con la verdad científica que representan los invernaderos para la agricultura.

Originalmente los invernaderos fueron creados para controlar las temperaturas dentro de los mismos y hacer posible el cultivo de ciertos rubros en condiciones no favorables, pero hoy en día el uso de los invernaderos se ha convertido en un artificio que permite controlar varios factores que inciden en la agricultura.

En su artículo el amigo McCoy dice que “…la condición sine que non es que capte luz del sol para que las plantas puedan efectuar fotosíntesis”. En realidad esta no es una función del invernadero ya que si capta luz es porque hay luz, y como dije anteriormente el origen del uso del invernadero fue controlar la temperatura y no la luz.

Pero en lo que más nos llama la atención el artículo de McCoy es cuando dice que “….en nuestro país se comenzó al revés ( en el uso de los invernaderos, paréntesis míos. JAPM), ya que le dieron prioridad a las montañas de Ocoa, Constanza y Jarabacoa, donde hay buen clima y buena tierra, pero poco sol, lugares ideales para reforestar con coníferas, cafés o cacao y por el contrario no han aprovechado los pocos terrenos productivo del sur y de la línea noroeste donde tenemos la mayor cantidad de luz solar de la isla”

En este párrafo es donde hay la mayor cantidad de imprecisiones que pueden llegar a confundir a mucha gente que no tenga un conocimiento cabal de este asunto relacionado con los invernaderos.

No creo que el inicio del uso de los invernaderos en esa zona haya sido al revés sino todo lo contrario creo que fue lo correcto. El cultivo de las Rosas, Claveles y Pompones en esa zona de manera permanente fue posible gracias al invernadero, ya que a pesar de las buenas temperaturas de la misma, estas tendían a caer por debajo de lo tolerable para dichos cultivos en las noches y en el invierno, lo cual impedía que se pudiera producir exitosamente y permanentemente.

En este caso el uso primordial del invernadero era aprovechar el principio del “efecto invernadero” para subir la temperatura dentro del mismo mediante el entrampamiento de los rayos solares de baja intensidad y su transformación en rayos solares de alta intensidad o infrarrojos.

Imagínense Ustedes que se instalaran esos invernaderos en Pedernales donde las temperaturas suelen llegar a 39 grados centígrados, lo cual generaría temperaturas de más de 50 grados dentro del invernadero, y que se pretendiera producir Rosas dentro de los mismos.

No solamente las Rosas perecerían sino cualquier otro cultivo a menos que se instalaran aires acondicionados en los invernaderos, lo cual no tendría sentido desde el punto de vista económico ni ambiental.

Esto lo que nos dice es que el origen de los invernaderos en la zona de Constanza fue lo correcto porque permitió que una industria como la Floristería fuese posible en una zona que, a pesar de ser propicia para ello, sus bajas temperaturas en la noche y en el invierno no permitían su desarrollo de manera permanente.

Esto no quiere decir que en la frontera no se puedan establecer invernaderos, ya que como dije desde el principio, el invernadero hoy en día es un artificio que permite cambiar las condiciones ambientales del escenario abierto por otras en las cuales se puedan controlar varias condiciones para hacer posible la realización de ciertos cultivos en condiciones ventajosas comparado con el ambiente abierto de la naturaleza.

Una de esas condiciones es la lluvia, así como también el uso más eficiente del agua en áreas de bajas pluviometría y escasez de dicho líquido, sin olvidarse también del control de las plagas y las enfermedades.

En el sur y particularmente en la frontera hay muchas cosas que se pueden hacer en la agricultura sin tener que construir invernaderos que representan grandes inversiones y que exigen de una mano de obra que posiblemente no existe.

Por ejemplo se puede aprovechar la alta intensidad solar, las buenas temperaturas, y las escasas lluvias para promover la siembra de tomate industrial y melón al cielo abierto. También se pueden hacer proyectos de musáceas ( plátanos y guineos), así como también financiar la siembra de Café en las montañas y otros frutales que prosperan de manera fácil y natural.

Con todo esto lo que hemos querido es aclarar que la principal y original función del invernadero fue y sigue siendo la de controlar la temperatura ambiental, generando una temperatura mayor y propicia para ciertos cultivos en determinadas aéreas, así como también evitando los efectos negativos de las lluvias en ciertos cultivos, además de las plagas y las enfermedades.

Estas condiciones no son las más comunes en el sur ni en la frontera por tanto ahí están las razones por las cuales los invernaderos nacieron en Constanza y Jarabacoa y no en el sur.

Ya hoy en día es posible que los invernaderos se puedan instalar en el sur para controlar ciertas condiciones que no permitan que se puedan realizar ciertos cultivos. Además de que hay paquetes tecnológicos que se pueden aplicar en los invernaderos y que no se aplican en el ambiente abierto.

