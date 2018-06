OPINION – Trujillo: ¡Una vaina que no ha muerto! 

Porque hay un error pedagógico-metodológico-cultural: creer que el trujillismo fue sólo una expresión-aberración física en el tiempo-histórico (1930-61), obviando sus secuelas ideológicas-doctrinarias: instrumentalización de la educación con el componente étnico-racial, el post monopolio económico-político de sus herederos (no tan solo biológicos-bibliográficos), y la perpetuidad en el Estado de sus remanentes en una simbiosis cuasi imperceptible.

Esa rémora –en muchos aspectos- aún vive; y lo peor, la entronización-extrapolación de esa cultura antidemocrática en los partidos políticos llegando casi casi a otro monopolio-emporio de una clase política de donde emergerá (mañana-mismo) los futuros actores o árbitros de los partidos, los poderes públicos y el empresariado. Tal vez, o porque intuyen, que las monarquías están en vía de extinción, apuestan al disfraz generacional de los hijos y nietos. Y con ello, se repetirá la vieja historia circular de riqueza por generación espontánea.

No mirar ese proceso de mutación y reciclaje, es, en cierta forma, hacernos reparos mentales con prohibición de libros, museos y recreaciones infantiles (“A la sombra de mi abuelo/Trujillo mi Padre”) sobre la travesuras -que no cuentan- de un sádico y asesino, Trujillo- que nunca anduvo solo, si no acompañado de secuaces y esbirros que aún escriben, tienen poder y se enojan. ¡Miremos a la redonda!, y veremos especímenes –variopintos- de esa estirpe por doquier.

Cierto que hay que olvidar, pero tampoco vamos a borrar la historia e ignorar lo vivito y coleando que aún está el trujillismo (su atmosfera política-cultural).

Vamos, pues, a empezar por la sugerencia del escritor Mario Vargas Llosa (por supuesto, antes de que escribiera su desaguisado artículo-calumnia “Los parias del Caribe”): hagamos un museo de los “Horrores de la Era de Trujillo”, discutamos y aprobemos un nuevo currículo educativo, empujemos para lograr el imperio de la democracia en los partidos políticos.

Solo así, desterraremos al trujillismo y su realidad-engendro en la política, los partidos, las academias, la prensa -incluido toda la superestructura política-ideológica- y dos más novísimas: sindicatos-sicariatos de chóferes, o como lo bautizó –gráficamente- el inolvidable don Radhamés Gómez Pepín “Los dueño del país” y Ongs de agencias extranjeras -con algunas excepciones-.