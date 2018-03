OPINION: ¿Qué están cocinando Danilo, sus estrategas y aliados, con el PRD?

1- Varios periódicos nacionales han dado la noticia: “El Tribunal Superior Electoral (TSE), le ha dado un duro golpe al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, tras fallar a favor del dirigente político Guido Gómez Mazara, y obligar a la realización de nueva convención interna en el PRD.

2- El TSE emitió el fallo con el que “técnicamente” despoja a Vargas Maldonado de la presidencia del PRD. El Tribunal decidió anular la Asamblea que había realizado el PRD, en la que se designó a Miguel Vargas para que continúe en el cargo como presidente de la organización.

3- De inmediato la reacción del Guido Gómez se hizo sentir al postear en las redes sociales, que la Sentencia anula todo el proceso de modificación estatutaria y todas las convenciones realizadas al amparo de esas modificaciones. Indicó que se trata de la respuesta del TSE a una iniciativa judicial iniciada hace varios meses por dirigentes del PRD sancionados por Vargas Maldonado.

4- Toda persona que fue sancionada con los estatutos actuales del Partido – declara Guido Gómez Mazara – puede regresar otra vez sin ningún problema. La familia perredeista fue dividida por la presidencia de Miguel Vargas, entonces con su salida, se abre la posibilidad de una reunificación del PRD. Miguel Vargas es el único ente obstructor de esa posibilidad”, enfatizó Guido, quien fue de inmediato secundado por el comentarista y dirigente del PRM Rafael-Fafa-Taveras, quien dijo: “Yo doy por un hecho, de que si salimos de Miguel, hay que plantear la unidad del PRD y el PRM”.

5- Esta noticia ha llenado de alegría a unos, y a otros los ha sumido en cavilaciones: “El Tribunal Superior Electoral (TSE), se pasó toda una vida dando sentencias a favor de Miguel Vargas ¿y de repente, ésta decisión? ¿Será una coartada para dividir al PRM? Posteó una amiga en su muro.

6a- Otro amigo también posteó en su página de facebook. Al PRM: prepárense que hay un cerco en torno a ustedes. A ustedes su propia condición de Partido tradicional, a quienes solo les interesa buscar votos los hace ser tercos. El hecho de que estén preparando al PRD para relanzarlo con nuevos dirigentes que serán aliados del Partido de gobierno, debe abrirles los ojos a ustedes porque eso lo que significa es que vienen por ustedes.

6b- La decisión del Tribunal Electoral hoy, dándole a Guido la razón sobre Miguel Vargas, uno de los cuatro políticos más antipopulares de la República Dominicana en todos los tiempos, nos hace pensar que Guido será el próximo aliado del Partido de gobierno y que el Tal Miguel Vargas caerá en desgracia, con vista a fortalecer al PRD, para con esto tratar de crear un debilitamiento en el PRM. La decisión de esos Jueces del Tribunal electoral no es a lo loco, no se duerman, que vienen por ustedes. Esa gente no hace nada sin premeditarlo.

6c- Y todo esto sucede -continua el amigo – por el acorralamiento de los llamados líderes del Partido de gobierno. Ya ellos no saben qué hacer para borrar a Odebrecht de la mente de los dominicanos, ni saben qué hacer ante la impopularidad de sus líderes. Por eso le echan mano a relanzar al PRD, que es un colmadito de ellos y que ahora lo van a surtir de aparentes nuevos líderes que no son más que fichas viejas de siempre, que con tal de estar de jefes del PRD van a hacer lo que les pida Danilo y Leonel. Si se duermen, mueren en los avances de la nueva película del PLD.

Algunas reflexiones sobre el tema que nos ocupa en esta ocasión

7- Fafa Taveras plantea la unidad entre el PRD y el PRM, lo que veo de lugar y excelente, pero el transcurrir de los días nos dirá, si esa unidad está en los planes futuros de las que serán las nuevas autoridades de ese “recuperado PRD”, principalmente de Guido, pues no sabemos si esa extraña decisión del TSE, implica un acuerdo, que impida esa reunificación; pues tenemos suficientes motivos para considerar la posibilidad, de que esa decisión del TSE, no se dio para hacer justicia, sino, buscando dividir aun más la oposición para fines que beneficien al PLD con miras a las elecciones del 2020, situación ésta que se torna más suspicaz, si tomamos en cuenta, que ya el PLD obtuvo su primera victoria, con la elección de Carolina Mejía como Secretaria General del PRM; además, tenemos que considerar, que esta Sentencia del TSE se da en un momento en que Miguel Vargas se está negando a apoyar la reelección de Danilo y resistiendo el plan de que Hipólito vuelva al PRD.

8- Si me preguntan ¿por qué considero una victoria para el PLD la elección de Carolina como Secretaria General del PRM?, les diré: Los Mejía, son gente de Danilo Mejía y fichas de la clase gobernante asociada a Danilo. Mejia – lo ha dicho públicamente – “le debo lealtad y gratitud a Danilo Medina”, lógicamente, si él tiene ese tipo de compromiso y sentimiento por Danilo, entonces no puede tener fidelidad para con el PRM, puesto que no se puede servir a dos señores a la vez. Es decir, con Hipólito y su hija Carolina de “Caballos de Troya”, Danilo tiene mucho control sobre el PRM, y si no perdemos de vista, que Guido ha sido un incondicional de Mejía, (no sé, si lo sigue siendo), entonces, hemos de pensar, que Danilo, sus estrategas y aliados, están cocinando algo grande contra el PRM y la oposición en general, con miras a las elecciones del 2020.

9- A Bosch y Balaguer lo vimos en 1996 reunidos alzando ambos las manos estrechadas para sellar el “Pacto Patriótico” que llevó a Leonel al poder. Con ese espectáculo creíamos que lo habíamos visto todo. Pero, ¿qué os parece, si ahora vemos a Hipólito integrarse al PRD y a Carolina quedarse como Secretaria General del PRM? Esa sería la consumación de una burla y maldad infinita, pero a la vez, la concretización de una “jugada maestra de Danilo, para llevar a cabo sus macabros propósitos reeleccionistas con la confabulación de quienes desde hace mucho tiempo vienen haciendo el papel de “Quinta Columna” dentro de nuestro PRM.

10-En esta confrontación con zancadillas, de confabulaciones y por intereses personales, que nada tiene que ver con un ” Proyecto Patriótico de Nación”, ¿Guido, quien no tiene simpatía por Luis, se prestará para esta sucia jugada junto a Hipólito y Carolina para sabotear la unidad del PRM y la oposición? Ojalá que no.

11- En esta situación, ¿Luis, despertará del estado hipnótico que lo mantiene amarrado a un Hipólito ladino, y al margen de una realidad axiomática y evidente manejada por Danilo, sus estrategas y confabulados? Ante este nuevo panorama que protagoniza Guido, ¿Luis, seguirá autoengañdose, con eso de creer, que el PRM después de la convención y elección de Carolina como Secretaria General del Partido ha salido fortalecido, y que aliado a Hipólito asegura la unidad del Partido, y que por ende, aumentan sus posibilidades para ganar la presidencia en el 2020?

12- ¿Y la bases del PRM?, ¿seguirán en su ingenuidad, creyendo que todos estos manejos mafiosos, al final beneficiarán a Mejía?; porque están creyendo la engañosa versión, de que si Danilo no logra la nominación para su reelección, entonces, este apoyará a Mejía para que gane la presidencia en el 2020. Y digo engañosa, porque los que creen esta fantástica versión, pierden de vista que los planes de Danilo y su equipo, es usar a los Mejía, para dividir al PRM y sabotear la oposición.

13- Si algunos creen que estoy exagerando en mis juicios, no se olviden, que estamos tratando con políticos perversos, los especímenes, que por dinero y poder venden al pueblo y su alma al diablo, por ende, son poseídos de sentimientos malvados, dados a la mentira, al engaño; y que reniegan de practicar todo lo que es honesto, decente, grato a Dios, y provechoso para sus congéneres. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea; y el que tenga valor, y no se considere un borrego, ni un fanático de esos que no siguen principios, sino, hombres, que dé un paso al frente, para revertir tantas barbaridades.

A mis lectores les dejo la palabra