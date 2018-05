OPINION: Problemas en el PRM

No sé de quién o de quienes es la responsabilidad de que la Convención del PRM para escoger a sus dirigentes nacionales, municipales y provinciales no resultara exitosa. No soy fiscal, ni juez para señalar o condenar a los culpables, pero es obvio que hubo problemas a pesar de que las bases de la organización –como ocurre siempre- acudió a las urnas en calma y paz.

Quiere decir que no fueron las bases quienes idearon el “vaciado” (otorgamiento de votos que no lograron a determinados candidatos) lo que ha provocado cerca de 70 impugnaciones entre ellas las del secretario general Jesús –Chu- Vásquez. Los demás, como Jesús Feris Iglesias, Andrés Bautista y Geanilda Vásquez no han querido denunciar anomalías, fraudes, ni impugnar los resultados anunciados por la Comisión Organizadora para “no hacerle daño al partido” en momentos tan difíciles como los que vive el sistema de partidos y el país. ¡Bien por ellos!

Los representantes del grupo que encabeza el ex presidente de la República Hipólito Mejía con todo su derecho han pedido que les entreguen copias de las actas de los votos computados porque no están de acuerdo con los resultados. Lo mismo pide Chu.

Las denuncias, impugnaciones y peticiones no pueden ser ignoradas por la Comisión que organizó las elecciones. Al contrario, está obligada por ley. Tiene que probar que los comicios fueron libres y transparentes, que no hubo “vaciado”, ni otras expresiones fraudulentas.

Luís Abinader dijo recientemente que el pueblo no le perdonará al PRM y demás partidos de la oposición que no formen un frente amplio para derrocar y sacar del poder al PLD. Tiene razón. Pero el PRM primero tiene que tener calidad moral, unirse y fortalecerse convirtiéndose en el principal y mayor partido de oposición.

También ha dicho el aspirante a la nominación presidencial que el PRM no se dividirá, que se mantendrá firmemente unido. ¡Ojalá, Luís, ojalá!

Hipólito Mejía, a pesar de los rumores y conjeturas que lo colocan en el PRD, incluso en el PLD, se equivocan, se mantendrá en el PRM aún pierda la nominación presidencial. No tengo dudas al respecto. En democracia, es decir en libertad, en elecciones transparentes se gana o se pierde.

No olviden que los del PRD y el gobierno andan en una ambulancia para recoger a los heridos, unos leves y otros graves que deja la Convención. No permitan que ocurra. Nadie debe irse de su partido. Pero la Comisión Organizadora tiene que atender las demandas de los que han protestado por los resultados. Es de ley.

Es bien sabido que el PLD quiere que el PRM se divida o debilite, como lo ha logrado en el PRD y el PRSC. En las actuales circunstancias el que divide traiciona.

La juramentación del próximo domingo, si tiene que suspenderse una semana más, que se haga. Hay que evitar problemas mayores. Hipólito y Luís tienen que utilizar su liderazgo y su fuerza para llamar al orden aclarando todo cuanto haya que aclarar. Si las votaciones fueron libre y transparente, ¿por qué no entregar copias de las actas? ¿Por qué no atender las demandas de los que se sienten afectados? ¿Acaso no es eso lo que cada cuatro años le exigen a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral?

Señores y señoras, no permitan que el PLD y el gobierno sigan riéndose “con la muela de atrás” por lo que está ocurriendo en el PRM.