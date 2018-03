OPINION: Fiesta de la perturbación perremeísta

Los que conocemos a Tony Raful sabemos que es un excelente poeta y magnífico intelectual, pero no organizador de Convención partidaria. “Zapatero a tu zapato”…

El PRM demostró el domingo por qué el PLD y el presidente Danilo Medina no tienen oposición, porque si no son capaces de organizar un proceso interno y salir airosos, mucho menos están en la capacidad de ganarle una elecciones presidenciales, congresuales y/o municipales a la maquinaria peledeista, es decir que no pueden aspirar a dirigir el país porque no saben dirigirse ellos mismos…

El sábado, un día antes del proceso, publiqué en mis redes sociales un mensaje que intentaba provocar una reacción en los perremeístas, este decía de la siguiente manera: “Desde ya podemos pronosticar que la convención del PRM para escoger las autoridades de su partido serán un fracaso, debido al comportamiento y actitud de sus líderes y dirigentes, también porque la estrategia comunicacional la están dirigiendo en el Palacio Presidencial con su equipo de comunicación y bocinas pagadas, es una pena que el único instrumento de sostenibilidad democrática y cambio que tenemos en la República Dominicana sea desestabilizado de esa forma… Ojalá en el PRM estén a tiempo de corregir los inconvenientes que se le han presentado en este proceso”.

¡Qué va!, eso fue en vano, salió tal cual lo dijimos debido a que los del PRM están en todo menos en política.

Dentro de las situaciones presentadas en el proceso interno del PRM que confirman el trauma que causó lo que debió ser una fiesta de la democracia interna y fortalecimiento institucional fueron: El desvío de algunos camiones según Tony Raful, los de la línea de Abinader denunciaron que los hipolitistas tuvieron que ver con el retraso del proceso, el caos imperó en Santiago porque denunciaron la falta de valijas, en Ocoa pidieron que se posponga la convención debido a circunstancias surgidas, en San Cristóbal los materiales de votación llegaron a las 3:50 de la tarde, y suspendieron la votación en 10 municipios.

Aparte de esto, el PRM confirmó que tuvieron inconvenientes en otras 12 provincias, entre ellas Puerto Plata, La Vega, San Pedro de Macorís, Monte Cristi y Pedernales, donde los sufragios comenzaron con retrasos. Lo penoso es que quienes montaron el desorden de la Convención del PRM hasta este momento no han sido responsables para decirles la verdad a las bases del partido y al país.

Por estos conflictos que se presentan siempre en los partidos políticos dominicanos cuando realizan elecciones internas es que vengo planteando la necesidad de que se celebren primarias cerradas, simultáneas y supervisadas por la Junta Central Electoral, pero los intereses partidarios individuales no han permitido ponerse de acuerdo para beneficio de la democracia y la institucionalidad en la República Dominicana.

Para ser objetivos debemos decir que a pesar de que en la Convención interna del PRM hubo mucho retraso y dislocamiento de urnas, no fue como en el PLD que se entraron a balazos matándose entre peledeistas en el certamen electoral pasado, que pena que así se estén manejando las organizaciones políticas y sus líderes.

El PRM perdió una oportunidad de oro para crecerse como estructura partidaria y demostrar que realmente son un Partido Revolucionario y Moderno, haciéndole honor a su nombre, si se hubiesen concentrado en que la Convención fuera ejemplar y no traumática, hoy ese partido estaría bien posicionado y listo para llegar al poder en el 2020, claro con una demostración de verdadero partido opositor, comprometido con esta sociedad que pide a gritos un cambio de las autoridades que en la actualidad dirigen nuestra nación.

