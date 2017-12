OPINION: ¿Es Leonel Un hombre humilde?

Para responder esa pregunta, habría que conocer muy bien la vida social del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, pero como yo no la conozco tanto, me atrevería a decir que si lo es.

Lo digo porque en la primera navidad de su gobierno del 1996, Leonel Fernández descendió las escalinatas del Palacio Nacional un 24 de diciembre, para irse a cenar con una familia pobre de San Cristóbal.

Dejó a un lado su cena familiar para ir a una casucha destartalada de un barrio pobre de aquella ciudad del sur para compartir la cena de Nochebuena con los integrantes de una familia muy pobre.

Ese mismo hombre durante la campaña electoral de ese año, durmió en casa de un compañero de partido en la comunidad de Guayabal de Padre Las Casas, cuya vivienda era modesta y no reflejaba grandes lujos.

Traigo estos dos ejemplos por lo dicho por el propio ex presidente durante la celebración de su cumpleaños número 65, cuando dijo que no se sentía tan viejo como para ocupar cualquier posición en donde pueda servir a su país.

Muchos dicen que fue un exceso de humildad, porque según ellos no es la verdad que Leonel Fernández aceptaría un cargo en el gobierno de Danilo Medina, de quien también dijo que no tiene ningún tipo de conflicto con el mandatario.

Pero sería muy bueno tomarle la palabra al líder del PLD, y el propio presidente Danilo Medina emitir un decreto nombrándolo en alguna importante posición estatal, para ver hasta dónde llega su humildad.

He realizado esta propuesta en las redes sociales y de inmediato surgieron las reacciones de los seguidores de Fernández llamándome irrespetuoso, mediocre y hasta perverso.

Yo pregunto ¿Está Leonel Fernández por encima de Jesucristo que lavó los pies a sus discípulos? Recuerden que el apóstol Pedro no quiso que su maestro le lavara los pies, ya que consideraba que eso rebajaba de categoría a Jesús.

No creo que lo dicho por Leonel, fuera como para poner a prueba la voluntad del presidente Medina, pero el ex presidente muy bien podría desempeñar un gran papel en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o quizás en el conflictivo Ministerio de Educación.

Aunque aquí tenemos por cultura de que cuando una persona escala una posición bien alta, no puede descender a una baja porque pierde estatus social y político.

Pero si en verdad una persona quiere servir a su patria, no importa el lugar en donde decida ir a servir ¿Acaso no fue el propio Juan Bosch que dijo: El que no vive para servir, no sirve para vivir?

También el maestro de Galilea, Jesús el hijo de Dios dijo: Yo no he venido para ser servido, más bien para servir. En el caso de Leonel Fernández la mayoría de sus seguidores prefieren servirle a él, que él en un momento dado les sirva al país y a ellos desde cualquier institución estatal.

Los adulones y genuflexos, son así, jamás entenderán que su líder a quien idolatran hasta el exceso del fanatismo, no puede desempeñar otra función, que no sea la de presidente de la Republica Dominicana.

Pienso que si Leonel Fernández buscará un puesto a donde ir a servir, el presidente Danilo Medina no se lo negaría, y con eso estaría rompiendo los esquemas de que un ex presidente no puede trabajar para el Estado.

Para concluir, a los seguidores del ex presidente Leonel Fernández les dejo otra frase de Juan Bosch, fundador del PLD “A la patria se le sirve, no se le usa”

JPM