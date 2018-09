OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad.

►Atribuyen derrota senadora a concejal Ydanis: Dominicanos en el Alto Manhattan atribuyeron en gran parte al concejal Ydanis Rodríguez, como de jefe campaña, la reciente derrota de la senadora estatal por el distrito 31, Marisol Alcántara. Indican que el concejal Rodríguez, quien participó en la contienda en busca de la reelección, mantiene una alta tasa de rechazo entre los dominicanos. Es rechazado por la mayoría de los residentes en los vecindarios de Inwood y Washington Heights, quienes consideran que ha venido legislando en su contra.►“Someter una ley para multar a taxistas hasta con 10 mil dólares por recoger pasajeros en la calle, a sabiendas de que son dominicanos el 55% de las 181 mil personas que se dedican a ese oficio en la Gran Manzana. ►La imposición de las bicicletas en la calle Dyckman, que trastorna diariamente el desenvolvimiento peatonal y de tránsito. También el desalojo de pequeños comerciantes en el mall del puente George Washington, la rezonificación en el vecindario de Inwood, apoyada y votada por él, situación que excluirá a los residentes de bajos recursos en el área, así como el poco apoyo a los vendedores ambulantes y justificar la participación de Alcántara en la Conferencia Democrática Independiente (IDC). Todo eso se le reflejó en la pobre Marisol. Ver:http://elnacional.com.do/atribuyen-parte-derrota-senadora-alcantara-a-concejal-rodriguez/ ¡Ah! Algunos medios de comunicación hispanos en la urbe señalan como otro factor que contribuyó a su debacle electoral la escogencia de un supuesto estratega en medios de comunicación, que ha sido cotidianamente cuestionado por amplios sectores de la comunidad que lo implican en estafas, “tumbes” en campañas políticas y otras prácticas corruptas, cuando fue funcionario en oficinas de legisladores en el Alto Manhattan. Ver:http://www.diarioextrainfo.com/2018/09/traicion-democratas-y-alianza-con.html

►Voto de castigo a senadores del IDC: Analistas del Alto Manhattan nos envían una comunicación con informaciones precisas sobre el voto castigo que aplicaron votantes demócratas a los senadores estatales que se vendieron al Comité Demócrata Independiente (IDC), un grupo de senadores que por separado apoyó y pactó con los republicanos en Albany, quienes obstaculizan los esfuerzos para aprobar legislaciones verdaderamente progresistas. Asimismo, los republicanos y el presidente Trump se mantienen golpeando inmisericordemente a los inmigrantes en EE.UU. De los 8 senadores del IDC que buscaban la reelección, a 6 les pasaron “el rolo”: A Jeffrey Klein, distrito 34 y quien era el “jefe” del IDC, gastando unos 2 millones de dólares en estas primarias; Marisol Alcántara, distrito 31; David Valesky (53); Tony Avella (11); José Peralta, (13) y Jesse Hamilton (20). Solo ganaron 2: David Carlucci, distrito 38, y Diane Savino (23). En los sufragantes es que hay que buscar los culpables, no a chivos expiatorios para justificar la derrota, diiiiicen. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!.

►Pobres liderazgos: En el Alto Manhattan debatieron y concluyeron que incontables “líderes dominicanos” en NY hicieron alarde de su “llamado liderazgo”, con pobres resultados al apoyar la candidatura de Marisol Alcántara, quien buscaba la reelección al Senado estatal por el distrito 31, con 223,675 votantes. Diiicen que ella presentía su derrota y por eso centró su campaña en solo 2 vecindarios (Washington Heights e Inwood), cuando son 10 los sectores que componen su distrito. ►(Chelsea, Clinton, The Garment District, Hamilton Heights, Harlem, Inwood, Midtown Manhattan, Morningside Heights, The Upper West Side, Washington Heights. El 60% de sus votantes son blancos y el 40% afroamericanos, hispanos y de otras etnias. ►El contralor de la ciudad, Scott Stringer, los congresistas Jerrold Nadler y Adriano Espaillat, los asambleístas Daniel O’Donnell y Linda B. Rosenthal, así como el concejal por el Alto Manhattan, Mark Levine, le retiraron el apoyo a la senadora, además de que la cultura del dominicano es no salir a votar. Causas determinantes en el destutanamiento de Alcántara. Ahora, diiiicen los sabiólogos, que el congresista Espaillat es el culpable de su derrota. No, no, no…. lo expuesto arriba demuestra lo contrario, diiiicen. En NY hay “camajanes” que si no te pueden “narigonear” ponen “bembitas” y dicen que tal periodista está en contra de esto y lo otro, como sucedió en el caso nuestro por predecir la derrota de Alcántara. ¡Anjá!. En el Alto Manhattan escuchan por doquier el merengue “Váyase en paz, mi compadre váyase en paz”. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=wO9-Ib6j9KA

►“El Equipo los 6”: Desde el 2013 viene haciendo encuestas entre la comunidad dominicana establecida en NYC y ha acertado en el 98% de sus sondeos, entre ellos la elección de Carmen de la Rosa para la asamblea estatal en 2016, la escogencia de la actual directiva del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY) en 2017, del diputado PLD por ultramar, Alfredo Rodríguez en 2016, y la reelección de Charles Rangel durante su última aspiración ante la Cámara de Representantes de los EE.UU en 2016, entre otros créditos. Para estas primarias demócratas, “El Equipo” hizo encuestas en el Alto Manhattan cuyos resultados fueron 100% acertados. Pronosticó los triunfos de los candidatos a la asamblea estatal por los distritos 71 y 72 de Al Taylor y Carmen de la Rosa, asimismo la derrota de la senadora Marisol Alcántara. Para denostar el trabajo de dicho equipo se inventaron una encuesta y la senadora ¡Uff!

►Celos políticos en filial PRSC-NY: La juramentación realizada la semana pasada en el PRSC-NY de Elida Almonte, aguerrida y litigante reconocida líder comunitaria, ex precandidata a diputada por el PLD por la Circunscripción UNO en 2016, activa y visible militante de “Marcha Verde”, ha suscitado muchos celos en un alto dirigente reformista aspirante a una diputación en EE.UU para el 2020. “Está como una guinea tuerta” (chivo y bronco). ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Mis irrefutables fuentes en el “Gallo Colorao” nos informaron que Almonte es la pupila de Carlos Gómez, influyente dirigente dentro de las altas instancias reformistas en RD, ex candidato a diputado en elecciones pasadas en EE.UU y empresario criollo con más $$$ o uno de los que más tiene en territorio estadounidense, quien la apoyará para ser candidata al congreso 2020. Lo haría porque ella trabajó en su equipo cuando fue candidato al Congreso, demostrándole capacidad de convocatoria, convencimiento y sobre todo eficiencia en el quehacer político. Muchos dentro de la filial se muestran de acuerdo con dicha juramentación, diiiiicen. Hay que recordar que el presidente del PRSC, Federico – Quique – Antún Batlle, dijo en el 2016, en una reunión con decenas de reformistas de la urbe: “No quiero aspirante a diputado sin dinero, “arrancao”, los quiero con $$$” ¿Y entonces? ¿Quién tiene más dinero que Gómez? ¡Ah! Vino a juramentar a Elida el secretario de organización nacional de la entidad, José Balaguer, y como testigo presenciaron la dirección de dicha filial y Sergio Cedeño, director de Formación Política, quien dictó una conferencia a la militancia para ponerle en conocimiento de la nueva Ley de Partidos, que viene a cambiar muchos aspectos del accionar de las organizaciones políticas.

►En la mirilla: Los políticos deberían tener un poco más de cuidado. Nos referimos a los que ocupan cargos en el Instituto para los Dominicanos en el Exterior (Index), de los cuales en meses pasados fueron nombrados y juramentados más de 50 “compañeros” en EE.UU. Están en la mirilla de la comunidad criolla porque en Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Providencia, etcétera, no existen locales del Index y ya se pagan decenas de miles de dólares a los que “laboran” en dicho Instituto. ¡Uff!. En una carta que nos envían dicen que “estos funcionarios del Index en EE.UU (botellas), como no tienen nada que ofrecerle ni informarle a la comunidad, utilizan recursos solamente para “alabar”, como se puede observar en las redes. ►“PRD-Nueva Jersey: El presidente de la seccional, ing. Ramón Peña y todos sus dirigentes, felicitan la gestión 2016-2018 del ministro de (MIREX), ing. Miguel Vargas Maldonado. ►La elección de la RD al Consejo de Seguridad de la ONU. ►La apertura de Relaciones Diplomáticas con China. ►Presidencia Pro-tempore del país en el Sistema de Integración Centro-americano (SICA), son parte de los principales logros de la gestión del canciller, los cuales han apuntalado el fortalecimiento del liderazgo de nuestro país en materia de política exterior”. ►Diiiicen que les pagan millonada$ para que trabajen.

►Un valor dominicano en NY: Randy Ramos, muy reconocido dentro de la comunidad quisqueyana en NY, viene desarrollando labores en beneficio de sus connacionales, tanto en la Gran Manzana como en RD. Hace su labor comunitaria y social a través de La Fundación “Ludovino Batista” y de “Church of Scientology Harlem”. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Randy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Diferencia entre Ciclón y Huracán. El primero se trata de un sistema de tormentas que se forma en el océano, y causa abundantes lluvias e intensos vientos. El Huracán también provoca tormentas fuertes y vientos intensos. Los huracanes pueden ser de mayor intensidad que un ciclón. Un huracán puede ser reclasificado de acuerdo con la velocidad del viento, la presión y la altura de la marejada: Categoría 1 (mínimo) con vientos de 119 a 152 km/h. No. 2 (moderado) con vientos de 153 a 177 km/h. No. 3 (extensivo) con vientos de 178 a 209 km/h. No. 4 (extremo) con vientos de 210 a 250 km/h y categoría 5 (catastrófico) con vientos mayores a 251 km/h.

►Cita histórica: “Estados Unidos es la tierra del sueño de los inmigrantes. Por siglos, las personas han venido a este país por las oportunidades que la libertad les daba y ellos se han convertido en estadounidenses. Nuestro gran país no sería el lugar tan hermoso, bondadoso y bendito que amamos si no hubiese sido por ellos” (John McCain)

