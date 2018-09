OPINION: El Senado necesita una persona como Marisol

Por más de 40 años he sido un activista en favor de las comunidades tanto en la República Dominicana y en los EE.U. Siempre he luchado por mejorar la relación entre la policía y la comunidad, mejor educación, vivienda asequible para todos y durante estos años siempre he contado con el apoyo de la senadora Marisol Alcántara. Desde su llegada a Albany, Marisol ha luchado para que los recursos lleguen a esta comunidad que representa el 29 por ciento de la población.

Somos en la actualidad el segundo grupo étnico más grande del estado de Nueva York, y nosotros tenemos a la única mujer latina, dominicana en el Senado Estatal. Es por eso, que necesitamos a uno de los nuestros, alguien capacitado para defender nuestro espacio. Y esa persona es Marisol Alcántara, desde su llegada a Albany, ella ha abogado para que se reconozca nuestro espacio.

Marisol se ha mantenido firme en contra de las legislaciones que penalizan el hecho de ser pobre, joven y negro; ella ha eliminado las medidas que aumentan las condenas y hacen que la libertad condicional sea más difícil. Este año, Marisol ha abogado para que miles de trabajadores agrícolas reciban pagos justos.

Ha asegurado, que los fondos para educación lleguen al distrito 31. Logró asignar más millones para construir viviendas asequibles. La senadora Alcántara ha luchado incansablemente para proteger a los inmigrantes. Ella aseguró más de $ 10 millones en asistencia a organizaciones que brindan ayuda legal a inmigrantes. Asignó fondos para programas culturales en la ciudad y para el medio ambiente.

Sin duda alguna ella es la indicada y merece seguir en la posición. Hoy pido a los latinos y a toda la comunidad votar este jueves 13 por Marisol Alcántara, para seguir trayendo recursos a nuestra comunidad que tanto se lo merece y garantizar un mejor mañana para todos.

También exhortó a que votemos por la asambleísta Carmen De La Rosa, Karines Reyes, Aris Espinal y el senador por Queens Jose Peralta.