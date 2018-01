OPINION:  El muro en la frontera

Revisando las distintas declaraciones en los diferentes medios dominicanos sobre la pertinencia o no de un muro en la frontera, nos encontramos con ideas bastantes desafortunadas. Al analizar cada una de las posiciones asumidas por los diferentes expositores, al final muestran el refajo con intereses particulares que, para nada tienen que ver con lo que deben ser los intereses nacionales.

Es así que muchos llegan al absurdo de comparar la propuesta del muro en la frontera con la campaña xenófoba e intolerante llevada a cabo por el gobierno del partido nazi en la Alemania hitleriana, como parte de lo que ellos llamaron “la solución al problema” judío. ¡Pero por Dios! ¿es que apuestan a que en la nación dominicana todos somos ignorantes?

Un muro no es solo varillas y cemento. Desafortunadamente, lo quieren comparar al triste célebre Muro de Berlín, que dividió a un pueblo en dos. Hablamos de otro tipo de muros, y por demás somos dos Estados con costumbres, culturas e identidades diferentes.

Algo positivo del tema migratorio es que va desvistiendo a los actores en el mercado político-mediático, resultando personajes como sacados del teatro del absurdo, por la incoherencia y lo ilógico. Entonces vemos comunicadores actuar contra de los intereses la nación dominicana. Más preocupante es observar funcionarios asumiendo política de apaciguamiento estilo Neville Chamberlain.

Propongo que miremos la opción del muro, ponderar la propuesta del ex diputado Vinicio Castillo. Un muro para control de los flujos en la frontera dominico-haitiana debe ser algo diferente, algo más tecnológico, un híbrido de herramientas con tecnología de punta, sensores de movimiento y cámaras infrarrojas y demás…

El muro en sí, no es hormigón en todo el trayecto, serán tecnologías que aquí el sector privado emplea y no son tan costosas. Sumando, además, centros de monitoreo, fuerzas de despliegue rápido, vehículos todo terreno, carreteras asfaltadas para patrullas, pista de rastreo en paralelo, etc.

Es importante observar los muros construidos en distintas partes del mundo, que sí rinden los resultados para los cuales fueron o están siendo edificados. Veamos dos (2) casos:

1-Unión Europea, España (Valla de Ceuta), barrera física situada en los límites de la ciudad española de Melilla con Marruecos, cuyo propósito es dificultar la inmigración ilegal y el contrabando comercial.

2-Estados Unidos (Muro fronterizo Estados Unidos-México), es una valla de seguridad construida por Estados Unidos en su frontera con México, de más de mil kilómetros para impedir la entrada de inmigrantes. Sumarle a esto que el presidente Donald Trump firmó un decreto que autorizó la construcción de un muro en la frontera con México.

Si analizamos la factibilidad técnico – económica del muro fronterizo. Construir el esquema de seguridad fronteriza, eliminaría la carga económica para el Estado. No tendría que regalar los servicios de salud a los indocumentados, y fortaleceríamos la mano de obra dominicana.

Las fronteras están para algo, y los dominicanos debemos hacer conciencia de esto, para de alguna forma dejar de hacer de payasos del mundo. Sépase que el gobierno, por mandato constitucional, está obligado a garantizar la seguridad de la frontera.

Es preocupante observar la política de apaciguamiento, estilo Chamberlain del gobierno dominicano, frente a los haitianos. Si no se respetan los límites fronterizos, ¿para qué sirven las fronteras?

JPM