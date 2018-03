OPINION: El monitoreo ambulatorio de tensión arterial

POR CLAUDIA ALMONTE

El monitoreo de tensión arterial (MAPA) es un aparato que registra los niveles de presión arterial, está conectado a un grabador, donde se registran los datos para su posterior interpretación, normalmente se coloca por 24 horas de manera ambulatoria, dicho aparato infla y desinfla para la toma de tensión arterial y el paciente debe mantener su brazo quieto mientras hace la toma, normalmente lo hace en el intervalo de tiempo programado.

Este estudio es útil para diagnosticar hipertensión arterial o para dar seguimiento en pacientes ya tratados y así verificar su correcto control.

Además, en pacientes que hacen caídas bruscas de tensión o hipotensión e incluso síncopes, puede este estudio aportarnos de manera positiva.

No causa molestias, solo se le pide al paciente que mantenga el brazo quieto mientras hace la toma, y sentirá que le aprieta al hacerlo.

La tensión arterial no se comporta igual las 24 horas del día, por lo que esta técnica hace posible una visión generalizada de la situación en la que se encuentra el paciente, en ocasiones recordemos existe la hipertensión de bata blanca que es la presencia de niveles de tensión arterial elevados solo en las consultas, este estudio nos ayuda a descartar dicha posibilidad.

El MAPA es un estudio valioso para el manejo del paciente hipertenso, el mismo debe realizar sus actividades diarias mientras tenga el aparato colocado y en el libro de anotaciones indicar cualquier eventualidad o síntoma. Los aparatos son de poco peso y silenciosos por lo que se hace cómodo su uso. No exige gran preparación, si es adecuado vaya con ropa holgada sobre todo las mangas para no entorpecer la presión del manguito, tomar en cuenta no dejar caerle agua por lo que se puede proteger con una bolsita plástica.

Así, cuando tu médico te prescriba realizar un MAPA de 24 horas confía en que es un estudio sencillo, y de utilidad para evaluar parte de tu salud cardiovascular.