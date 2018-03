OPINION:  El futuro del PRM

Hay que saber ganar y perder. Creo que escoger a lideres nacionales y del exterior fue un acto democrático, aunque hubo fallas, porque nada sale perfecto, fue el 1ro donde no volaron sillas ni puñetazos en todas las mesas, como pasaba en PRD.

Hubo retraso de valijas en Santiago, donde hay 45 centros habilitados también en Moca y en varios distritos de Pedernales.

En Hato Mayor, en la región Este, se suspendió, igual que en NYC, mientras que, en el municipio de Haina, la Comisión Organizadora de la Convención dijo que empezaron tarde.

Ahora los confundidos y tendenciados, deben unirse al team “unidos20” y los ganadores tender un ramo de olivo y olvidar pasado, porque el rival no es interno, está afuera con dinero, poder y mala fe.

Todos saben quién es, tienen 18 años gobernando y quieres seguir hasta el 2044.

Ya PRM no tiene excusas para jugar su papel de oposición, dura y sin límites, como la que les hizo el PLD a los gobiernos del PRD incluyendo el que encabezo Hipólito Mejía contra quien mantuvieron una campaña bestial. Incluso conspiraron para derrocarlo usando estrategias de mercado financiero y empresas bancarias. Sus acciones eran sediciosas todo el tiempo.

El voto castigo en contra de la perpetuidad y el desmadre de haitianos hasta en la sopa, darán la victoria a la oposición unida en su totalidad.

Cero protagonismos y aspirar a cargos de jefes, es el lema, unidos para sacar la plaga que ha hecho metástasis en el cuerpo de esta nación de Luperón y Caamaño.

El poder se arrebata. Es la filosofia de la juventud y lo see porque tengo 3 hijos varones y primos en cantidad y todos me dicen, “No creo en democracia dominicana, creo en botas y billetes. Lo dicen porque se desesperan , creen que marchas, huelgas y gritos no llevan a nada, y les respondo no podemos perder la esperanza, unidos con fe, triunfaremos, aunque no sea en 24 horas”

Volviendo a PRM, ahora es organización interna, revisarnos, crear la universidad moderna Unida, suena bien la UMU, donde personas como yo, catedráticos en varias universidades, con maestría en ciencias políticas de FIU Miami y Maestría en Educación de Long Island University, presentaremos un plan curricular sencillo para capacitarnos contra la maquinaria que tiene montado el enemigo.

Enquistar en la mente de nuestros compatriotas y compañeros que defender la causa es primero y los trapos sucios internos, lavarlos dentro con estricta disciplina y el que no acate que se vaya, deben anunciarlo los lideres.

Por otro lado, la oposición política, no busca venganza, contra PLD y sus aliados, solo hacer valer la justicia y no condicionará su apoyo a cualquier candidatura opositora en las próximas elecciones a la entrega de las cabezas de quienes hoy ejercen el poder; así las cosas, los sectores enfrentados al interior del PLD, no les queda otro recurso que pactar la continuidad segura que ofrece Leonel Fernández, pero gringos tienen la 2da parte del Quirinazo donde se delatara como sus militares y ayudantes apoyaron y apoyan la narco y lavado de dinero.

El 2020 será el escenario electoral donde se decidirá el camino a seguir hasta el 2024; y el presidente Medina que ya no puede ser candidato una vez más, tiene que decidir, entre el camino sin riesgos que le aguarda con un gallito 3 veces presidente como Leonel Fernández o favorecer un ensayo de delfín, que dejaría su liderazgo en entredicho en una parte de su partido, con su hombre de confianza dentro de los hermanos Pared Pérez. La pelea se pone buena, y el futuro dirá la respuesta.

jpm