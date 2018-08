OPINION: Dos años de economía dominicana

Al cumplirse este 16 de agosto de 2018 dos años de gobierno del segundo mandato constitucional del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, se presta para realizar un ejercicio de simetría de cada año, situados en cada lado de la balanza económica, con el objetivo de apreciar hacia cuál de los lados se inclina la misma, a causa del peso producido por sus respectivos resultados.

A la mitad del periodo de un segundo mandato de gobierno, son varios los juicios económicos que podrían presentarse como posibles explicaciones a la trayectoria de las principales variables de la economía: el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el costo de la canasta básica, la Tasa de Política Monetaria (TPM), las tasas de interés bancarias, los billetes y monedas en circulación, la tasa de cambio, el volumen de compra y venta del dólar, la deuda pública y las Reservas Internacionales Netas (RIN). Sin embargo, a los fines de desapoderar el examen de juicios de valores, describiremos solamente el desempeño correspondiente de cada una de las citadas variables económicas.

En los 730 días que cumple la actual gestión gubernamental se muestran subidas y caídas en las variables económicas arriba indicadas; algunas subidas pueden interpretarse como positivas, otras negativas; y las que son caídas, unas representan aciertos, más otras equivalen a reveses.

Tamaño de la economía

Para el caso de la principal variable de la economía, el PIB, que mide la producción final de bienes y servicios de la economía, su valor pasó de US$71,507 millones para junio de 2016 a US$73,772 millones a septiembre de 2017; luego, a junio de 2018 fue de US$78,829 millones, representando un incremento en dos años de US$7,322 millones.

En términos relativos, el PIB dominicano ha crecido durante el primer año de la actual gestión gubernamental en un 5.2 % y para el segundo año en un 7.2 %, cortado a junio de 2018. Ambos aumentos se ubican sobre el crecimiento potencial de la economía nacional que ronda el 4.5 % anual.

Mes/año PIB en millones US$ Junio 2016 a junio 2018 71,507 a 78,829 PIB agosto 2016/julio 2017 5.2 % PIB agosto 2017/junio 2018 7.2%

Fuente: Elaborado por el autor en base al Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El crecimiento mostrado al finalizar el 2016, fue impulsado por tres sectores: minería, intermediación financiera y agropecuaria; los dos primeros con poco impacto en la generación de empleos, contrario al tercer sector -segundo en importancia- de la mano de obra empleada. Para el 2017, el PIB creció impulsado principalmente por el turismo -el cuarto sector en aportar a la creación de empleos-, por la intermediación financiera y la agropecuaria. Mientras que durante el primer semestre del 2018, fueron los sectores de la construcción, las zonas francas y salud; los dos primeros con fuerte influencia en el empleo, mientras que el tercero, con una débil incidencia.

Tasa de inflación dinero líquido en poder del público

Por el lado de la tasa de inflación, la economía dominicana acumuló un incremento de precios de un 3.09 %, de agosto de 2016 a septiembre de 2017, y de este último a julio de 2018 de un 4.52 %; equivalente a un valor total acumulado de un 7.61 %. Como expresión del aumento general de precios de los bienes y servicios de la canasta básica nacional, su costo se elevó de RD$28,380 en agosto de 2016 a RD$29,283 en agosto de 2017 y luego a julio de 2018 a RD$30,406, para una variación de RD$ 2,026.

Mes/año Tasa de inflación en % Costo canasta en RD$ Agosto 2016 a julio 2017 3,09 28,380 a 29,283 Agosto 2017 a julio 2018 4.52 29,283 a 30,406

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos del BCRD.

Los billetes y monedas en circulación, principal medio de pago para la adquisición de la mercadería y servicios de la economía nacional por parte de los consumidores, ascendió a agosto de 2016 a RD$105,000 millones, luego para agosto de 2017 a RD$

109,338 millones y para junio de 2018 se situó en RD$124,311 millones; equivalentes a un incremento de RD$19,311 millones, desde agosto de 2016 a junio de 2018.

Mes/año Billetes y monedas en circulación, millones de RD$ Agosto 2016 a agosto 2017 105,000 a 109,338 Agosto 2017 a junio 2018 109,338 a 124,311

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos del BCRD.

Tasa de cambio

En lo relativo al mercado cambiario, la tasa de cambio promedio del peso por el dólar estadounidense registró una cotización para la venta, a agosto de 2016, de RD$46.02; en cambio, a agosto de 2017 se situó en RD$47.61 y para la segunda semana de agosto de 2018, se colocó en alrededor de RD$49.69; variación que permite calcular una depreciación monetaria nominal del orden del 8.0 %.

El monto total operado en el mercado cambiario nacional para el primer año, fue de US$ 38,188 millones y para el segundo año de US$ 37,767 millones, para un total general a nivel de las ventas netas, de la moneda norteamericana de agosto 2016 a junio de 2018, de US$ 75,955 millones.

Mes/año Tasa de cambio, en RD$ Agosto 2016 a agosto 2017 46.02 a 47.61 Agosto 2017 a agosto 2018 47.61 a 49.69 Depreciación – agosto 2016 a agosto 2018 8.0 % Total de ventas dólares – agosto 2016 a agosto 2018 75,955 millones

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos del BCRD.

Deuda pública

En cuanto a la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), la misma se movió en forma ascendente de US$26,479 millones para agosto de 2016 a US$29,062 millones para agosto de 2017, situándose posteriormente en julio de 2018 a US$31,470 millones, equivalentes a un incremento absoluto de US$4,991 millones en los dos años de gestión gubernamental del segundo periodo del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez.

En términos de proporción del PIB, la deuda pública del SPNF también se incrementó, de un 36.6 % para septiembre de 2016 a alrededor de un 39.9 % para julio de 2018; una variación de aumento relativo de un 3.3 % sobre el tamaño de la economía nacional, medida a junio del presente año.

Mes/año Deuda pública SPNF, en millones Agosto 2016 a agosto 2017 26,479 a 29,062 Agosto 2017 a julio 2018 29,062 a 31,470 SPNF/PIB de agosto 2016 a julio 2018 36.6 % a 39.9 %

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de la Dirección General Crédito Público (DGCP).

Tasa monetaria y de interés

En lo relativo a la descripción del resultado de la Tasa de Política Monetaria (TPM), el BCRD movió su tasa de referencia hacia el alza y la baja para los meses comprendidos entre agosto de 2016 y agosto de 2017, de un 5.0 % a un 5.5 %, luego a un 5.75 %, hasta situarla a un 5.25 %. Posteriormente, para agosto de 2018, la elevó 25 puntos básicos, colocándola en el nivel en que se encuentra actualmente de un 5.50 %.

El reflejo de los movimientos zigzagueantes de la TPM se vio reflejado sobre las tasas de interés nominal del sistema bancario nacional, provocando el efecto traspaso a la Tasa de Interés Activa (TIA) en agosto de 2016 de un 14.62 %, a agosto de 2017 de un 13.47 %; para luego situarse en los primeros días de agosto de 2018 en un 14.20 %.

Asimismo, la Tasa de Interés Pasiva (TIP) bancaria disminuyó en agosto de 2016 de un 6.89 % a un 5.80 % para agosto de 2017. Después continuó la disminución hasta situarse en un 5.52 % para los primeros días de agosto de 2018.

Mes/año TPM en % TIA y TIP agosto 2016/agosto 2018, en % Agosto 2016 a agosto 2017 5.0 a 5.25 14.62 a 14.20 Agosto 2017 a agosto 2018 5.25 a 5.50 6.89 a 5.52

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos del BCRD.

Remesas y reservas internacionales

Con relación al tema de las remesas, la economía nacional recibió un monto de US$5,614 millones de agosto de 2016 a julio de 2017; y de agosto de 2017 a junio de 2018, registró un nivel de US$5,707 millones, para un monto total en los dos años de US$11,321 millones.

Siguiendo con el sector externo de la economía nacional, las RIN pasaron de agosto de 2016 a agosto de 2017 de US$5,131 millones a US$6,279, respectivamente; y a julio de 2018 a US$7,391 millones, para un incremento de US$2,260 millones en los dos últimos años transcurridos.

Mes/año Remesas en millones US$ RIN en millones US$ Agosto 2016/junio 2018 11,321 5,131 agosto 2016 a 7,391 a julio 2018

Fuente: Elaborado por el autor en base a datos del BCRD.

Como se ha podido apreciar en la descripción del comportamiento de las principales variables de la economía dominicana, notaremos en líneas generales que han exhibido un desempeño en el balance económico dominicano, incidiendo más hacia el lado positivo que hacia el lado negativo.

Los agentes económicos y público en general, esperan de los dos años que restan del periodo de gestión gubernamental constitucional, que los resultados previsibles se correspondan con los dos primero años aquí examinados, como una buena forma de dejar una excelente impronta económica a la nación, a la salida de la conducción de la administración pública.

of-am