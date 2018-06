Opción Democrática ve impunidad en expediente caso Odebrecht

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Opción Democrática opinó que el expediente instrumentado por la Procuraduría General de la República es un mensaje claro de que por ahora no va a haber justicia en el país.

En documento enviado a ALMOMENTO.NET, la organización que preside Minou Tavárez Mirabal, indica que luego de 17 meses de investigación queda demostrado que la impunidad es lo que sostiene el sistema político dominicano.

Este es el documento:

“El expediente instrumentado por la Procuraduría General de la República es un mensaje claro de que por ahora no va a haber justicia en nuestro país. Lo único que comprueba este informe dado a conocer luego de 17 meses de investigación es simplemente que la impunidad es lo que sostiene el sistema político dominicano.

La prueba más contundente de que para tener impunidad basta con ser miembro del Comité Político del partido de gobierno es que fueron sacados del expediente los tres miembros de ese órgano, incluyendo la escandalosa exclusión de Temístocles Montás, el único de los 14 imputados que reconoció haber recibido a través de Ángel Rondón dinero de la empresa delictiva Odebrecht para el financiamiento ilícito de tres de las campañas “ganadas” por el PLD.

Igualmente es un irrespeto inaceptable al país que el señor procurador haya optado por acatar órdenes de sus superiores para dejar fuera del sometimiento no solo a 8 de los 14 implicados, sino particularmente sacar todo lo relacionado con la Central de Punta Catalina bajo el argumento de que aunque aún esperan la auditoría de la Cámara de Cuentas, no encontraron evidencias de sobornos ni de sobrevaluaciones para llevar adelante una investigación. Bastaba a la Procuraduría leer con detenimiento el contenido de las investigaciones llevadas a cabo en la Cámara de Diputados sobre la licitación y adjudicación de las plantas de Punta Catalina para encontrar las pruebas irrefutables y contundentes que dice no tener.

En esta coyuntura determinante para la justicia dominicana el liderazgo político está compelido a demostrar de qué lado está, si del lado de la impunidad y la corrupción o de frente, combatiéndolas con hechos. Este es el momento de seguir exigiendo justicia y de recordar nuestra propuesta aprobada por la oposición de que en las leyes electorales y de Partidos se incorpore la inhabilitación a los condenados por la comisión de actos delictivos para que nunca más puedan ser inscritos en las listas de elección popular ni puedan volver a ocupar cargos en el Estado.

El informe presentado anoche por el Procurador General de la República en su discurso dirigido al país es incalificable por su contenido y también por estar lleno de valoraciones superlativas como la de que estamos ante la investigación “más completa y meticulosa” que ha llevado a cabo hasta ahora la institución en toda su historia, lo que constituye en sí mismo un nuevo atentado contra la justicia dominicana. A partir de esta autopromoción del procurador ya no hablaremos solo del escándalo de Odebrecht, sino que también tendremos que hablar del escándalo de Jean Alain Rodríguez.

Esta nueva coyuntura en la denegación de justicia comprueba la corrección de nuestros esfuerzos: la creación de un Frente Alternativo que tenga como condición unir a quienes no están por mantener la corrupción y la impunidad como los componentes que dan vida al sistema político dominicano.”