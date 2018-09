Obispo Luis Paniagua pide detener campaña negativa contra capellanes

NUEVA YORK.- El presidente de la Alianza Internacional de Capellanes y Personal de Seguridad Nacional, acusó al reverendo Fidel Lorenzo, quien preside el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) de haerse propuesto destruir a todas las organizaciones de capellanes en República Dominicana.

“Fidel Lorenzo la emprendió contra las organizaciones de capellanes en un programa de Nuria Piera y dijo que los únicos capellanes que existen en el país son los católicos, por el Concordato que tenían con el Estado dominicano. Es decir, que los enemigos de él son los de su propia casa, y él tiene que definir claramente con quién es que quiere estar, con Dios o con el Diablo”, afirmó.

Recordó a Lorenzo que “la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque se ama a uno y se aborrece a otro”.

“La Biblia también dice que una fuente no puede dar dos aguas, o la da dulces o la da salada. Pero el pastor Fidel Lorenzo piensa que él sí puede ser las dos cosas, ser un perseguidor de la Iglesia y ser de la Iglesia al mismo tiempo”, declaró.

Recordó la controversia que causó hace poco cuando un grupo de connotados líderes representativos de la comunidad evangélica trajo al predicador Nigeriano T.B. Joshua. “Fidel, queriendo ser simpático y gracioso con los enemigos tradicionales del evangelio, dijo que este era un brujo y lo acusó de practicar el vudú”.

“Defina su posición hermano Lorenzo, con quién se quiere quedar? Porque, si me dice que se quiere mantener entre los dos, le digo que eso es inaceptable, porque el que no sirve desparrama, y el que no es por nosotros, contra nosotros es” , indicó Paniagua.