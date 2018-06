Nuria pide autoridades investigar fortuna Cristian Casablanca

SANTO DOMINGO.-La veterana periodista Nuria Piera se preguntó si las autoridades en el país les temen a la “Mente Maestra” Cristian Casablanca que no han investigado la procedencia de su dinero.

De acuerdo, a un reportaje presentado este sábado por el espacio que conduce “Nuria: Investigación Periodística”, Casablanca, que se autodenomina como numerólogo, ha estafado en varias oportunidades a personas que promete dar los números de las loterías locales que al final no salen.

En la introducción de la historia, la comunicadora, aseguró que:

“Ahora salió nuevamente un vídeo, porque él hace alarde del dinero que tiene, y entonces salió un vídeo que ha sido comentado por todo el mundo donde supuestamente está haciendo una compra de más de un millón de pesos en una tienda de lujo del país”.

Agrega que “Si ciertamente este vídeo se compara con otros vídeos, donde hace compras similares, donde hasta carros compra millonarios, y uno se pregunta: ¿Cómo es posible que una persona que no tiene un sueldo fijo? Porque no paga impuestos. Que posiblemente los servicios que preste de saber que números van a salir en la lotería, te pague en efectivo, entonces, qué se puede hacer”.

Sostiene que una persona que trabaje bien “trabajao” y que de repente pague los impuestos bien “pagao” y haya otras personas que no “hacen las tareas similares si no que brincan la cerca y cometen hecho que no están bien ni con la moral, ni con la ley de República Dominicana”.

of-am