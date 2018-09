NUEVA YORK: Asaltan al cantante urbano dominicano “Toxic Crow”

NUEVA YORK.- El cantante del género urbano Luis Enrique Caunavo Mesa, conocido artísticamente como Toxic Crow, informó a través de sus redes sociales que desconocidos a bordo de un vehículo lo asaltaron, hirieron a su hermano de un disparo y que casi “matan a su esposa” este viernes en el Bronx..

Un video muestra como los supuestos asaltantes atacan el vehículo de los artistas en plena calle.

“Ellos nos atracaron, pero ellos saben que atracaron fue a dos dominicanos y nosotros tenemos sangre de guerrero gracias papá Dios por darnos otra oportunidad más, yo odio los ladrones desde niño y ellos no se van a quedar con lo de nosotros “jurao”.

“Esa bandera tricolor nos no la dieron en “balde”. Ellos le dieron un tiro a mi hermano @danypuntorojo y por poco me matan mi esposa @lainsuperable69 y no voy a descansar hasta dar con ellos, aunque sea lo último que haga. Por eso los perseguimos hasta chocarlo sin rendirnos. Gracias a todos los que se han preocupado por nosotros. Los amamos y nosotros andamos trabajando duro y abandonamos nuestros hijos para buscar el pan de cada día”, posteó el artista urbano en su Instagram.

Los asaltantes hirieron de un disparo al también cantante urbano Dany Punto Rojo, hermano de Toxi Crow, este dijo en sus redes “Nos acaban de atracar en Walton con 175st Bronx. Me hirieron, pero todo está bien, si alguien sabe algo nos dejan saber, andan con mis prendas y las de mi hermano @toxiccrow”, dijo con una foto suya en el hospital.

Otro video muestra como quedó el vehículo del artista urbano Toxi Crow tras éste chocar el vehículo que supuestamente conducían los asaltantes que lo despojaron de sus joyas y otras pertenencias.

of-am