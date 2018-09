Ministro de Economía pasa balance a infraestructura agrícola nacional

BAYAHIBE, República Dominicana. – El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, hizo este jueves en el XIX Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario de la Junta Agroempresarial del importante impacto que tendrá la construcción de la presa de Montegrande en variables de desarrollo como la agricultura, el riego, agua potable y energía.

Recordó que esta obra, que se levante en Barahona, al sur del país, se inició en 2009, pero confrontó problemas de financiación hasta su reanudación reciente como parte de un proyecto que incluye la rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua en la provincia de Azua.

El funcionario recordó que esta presa es hoy el proyecto de mayor magnitud, con una financiación cercana a los US$ 400 millones de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica; US$ 249 aprobados, pero aún no desembolsados, y un avance físico estimado en 35%, incluidas las obras ya ejecutadas en la presa de Sabana Yegua.

Entre los beneficios esperados Santana citó 130 mil tareas adicionales en riego agrícola, agua potable, un acueducto múltiple para todas las provincias del sur, producción de electricidad, control de inundaciones y, en adición, las importantes inversiones que viene haciendo el Gobierno en manejo y preservación de cuencas.

Las principales Yaque del Sur, en ejecución; Yaque del Norte y Ozama e Isabela, en negociación con el Banco Mundial, e inversiones en presas menores como La Piña, canales y otras obras, según una nota de la Dirección de Comunicaciones del MEPyD.

También en infraestructura de acopio, en procesamiento de frutas, en comercialización y enfriamiento, así como el relevante proyecto de Desarrollo Agroforestal, en el cual ya han sido ejecutados RD$278.5 millones desde 2017, esperando impactar un área forestal de 32 mil hectáreas.

En su exposición, el ministro resaltó el papel y el rol fundamental que la infraestructura ha jugado mundialmente en el incremento de la producción y la productividad, hasta la crisis financiera de 2008-2009, cuando se desaceleró la participación relativa del gasto público en agricultura en la mayoría de los países.

Sin embargo, destacó que en el caso dominicano ese ajuste ha sido de menor magnitud, por lo cual el país queda bien posicionado en los diferentes indicadores, por encima de los niveles promedio regional y mundial.

Recordó que debido a esa crisis, en el objetivo de los ODS (fin del hambre, lograr seguridad alimentaria y promover agricultura sostenible) se incluyó la meta “aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los menos adelantados.

El ministro disertó en el encuentro “Inversión, Infraestructura y Desarrollo Productivo Agropecuario” de la JAD que concluye este viernes en el Hotel Iberostar Dominicus, Bayahíbe, en La Romana.

Previo a su intervención, el representante del BID en el país, Miguel Coronado Hunter, esbozó en términos generales el panorama agropecuario de América Latina y el Caribe. Señaló que en la región hay 14 millones de productores, quienes aportan el 14 % de los empleos.

El cónclave reúne a más de 800 agroempresarios interesados en conocer la actualidad nacional e internacional en infraestructura de riego, investigación y transferencia tecnológica, frontera, transporte terrestre, marítimo y aéreo, electrificación y telecomunicaciones.

of-am