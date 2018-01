Milton Morrison advierte Pacto Eléctrico provocará aumento injusto de la tarifa

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la iniciativa País Posible, Milton Morrison, opinó que, además de no resolver las causas fundamentales de los apagones y las facturas caras, el Pacto Eléctrico golpearía a la ciudadanía y a los sectores productivos con un aumento injustificado de la tarifa eléctrica.

En rueda de prensa, dijo que tal y como se encuentra redactado, transferirá a los usuarios los costos de la ineficiencia del área de distribución, cuando, a su juicio, lo correcto, justo y viable sería aplicar a la factura las rebajas de los últimos tres años de los precios de los combustibles en los mercados internacionales y la progresiva diversificación de la matriz nacional de generación.

“Si ese Pacto no beneficia al consumidor, a los ciudadanos y ciudadanas que pagan la luz, a los comerciantes y a los sectores productivos mayoritarios, entonces no vale la pena, pues no nos llevaría al País Posible, sin apagones ni facturas caras que queremos y merecemos todos los dominicanos y las dominicanas”, dijo.

Sostuvo que tampoco contiene medidas de importancia para resolver el problema de la concentración y falta de competencia que existe en el mercado de generación eléctrica de República Dominicana, ya que en los últimos años los gobiernos no llamaron a licitaciones en pleno incumplimiento de la ley y eso ha generado esa falta de competencia.

Morrison dijo que a pesar de ello las distribuidoras ni el gobierno traspasaron a los consumidores las rebajas en el costo de generación, lo que ha mantenido a la ciudadanía, al sector productivo y a toda la sociedad a merced de energía costosa y de la falta de un plan de inversión a mediano y largo plazo.

A su juicio, lo pactado no se corresponde con el enorme potencial natural que tiene el país para aumentar progresivamente la generación eléctrica en base a fuentes renovables, de bajo costo y de mínimo impacto ambiental, como la energía solar, hidráulica o eólica. Según él, tampoco se incluyen en el documento los incentivos que el mercado requiere para atraer y diversificar las inversiones nacionales e internacionales en esta área.