Medallistas Barranquilla serán parte ceremonial San Pedro de Macorís

SAN PEDRO DE MACORIS. Atletas ganadores de medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 (Colombia) actuarán en el X Ceremonial de Exaltación del Salón de la Fama de Deportistas Petromacorisanos.

El acto de inmortalización será celebrado el domingo a partir de las 11:00 de la mañana en el Salón Don Francisco Comarazamy, de la Alcaldía Municipal.

El grueso de los medallistas de Barranquilla lo encabezará Crismery Santana, una de las cinco mejores exponentes que tuvo la delegación en la cita colombiana disputada del 19 de julio al 3 de agosto. Ganó dos medallas de oro en los 90 kilogramos de levantamiento de pesas, estableciendo marcas de los Juegos en arranque y envión.

Juan Eric Yermenos, presidente del Salón de la Fama, informó que Santana portará la Bandera Nacional y estará acompañada por otras pesistas que lograron preseas, como Carolanni Reyes y Beatriz Pirón, así como por Johanna Pimentel y Florkidia Puello, miembros del seleccionado de balonmano femenino que ganó el oro derrotando en la final al equipo de Puerto Rico.

Recordó que serán exaltados los ex beisbolistas profesionales Armando Benitez, Luis Castillo y el amateur Luis Velásquez Banks, la basquetbolista Wanda Peguero, el ex boxeador Francisco Alvarez, la ex pesista Miosotis Heredia y Juan Niemen, escogido como propulsor. De manera respectiva, tendrán como edecanes a Jesús Colomé, Frank Belboda, Luis Velásquez hijo, Enmanuel Merk, Rafael de la Cruz, Salatiel Eliud Heredia y George O. Reilly.

La pesista Santa Dolorita Cotes portará la bandera del Salón de la Fama y junto a ella desfilarán sus compañeros de selección Georgina Silvestre y John Pirón, el tenimeista Samuel Gálvez, la judoka Eiraima Silvestre, además de Yohandrys Andújar y Andito Charles, miembros de la cuarteta de 4×400 que ganó medalla de plata.

El programa del Ceremonial incluye la actuación de Calazán Omar Cepeda, responsable del Ritual de las Banderas; Odalis Cedeño interpretará el Himno Nacional, Monseñor Santiago Rodríguez hará la invocación a Dios.

Asimismo, José Manuel Glass Gutierrez dará la bienvenida oficial, Joaquín Albizu Levy congratulará a los nuevos inmortales, Domingo de la Cruz leerá el mensaje de la prensa, Reymundo Gantier hará el brindis por los exaltados y luego serán reconocidas personalidades dep provinciales y nacionales, como el Presidente de Honor, José Manuel Mallén, a cargo de Yermenos y Carlos Juan Musa, vicepresidente del Salón de la Fama Petromacorisano.

El X Ceremonial estará dedicado a la Cámara de Comercio y Producción Incorporada de San Pedro de Macorís y recibirá el patrocinio del Ministerio de Deportes, Alcaldía Municipal Almacenes Iberia, Central Romana, César Iglesias y CIA, Ferquido, Kalil Haché, Gonzauto, Agua Larimar y el Consejo Estatal del Azúcar.

