Maduro allana el camino de intervención militar

Recientemente el Secretario General de la OEA, mientras visitaba la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, declaró que para sacar al cruel dictador “bolivariano”, Nicolás Maduro del poder, no se descarta la opción militar.

“En cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, no debemos descartar ninguna opción”, aunque aclaró que “las acciones diplomáticas están en primer lugar”.

En declaraciones realizadas en el puente internacional Simón Bolívar, por el que decenas de venezolanos cruzan a diario hacia Colombia, Luis Almagro acusó al régimen venezolano de estar perpetrando crímenes de lesa humanidad y de provocar el sufrimiento de la gente.

De paso, durante su visita a la ciudad colombiana de Cúcuta, al borde con Venezuela, Almagro regaló dólares y euros a algunos inmigrantes que lo solicitaron, lo que contrasta con la absurda y burlona aseveración de Maduro de que los que emigran de la escasez y miseria ocasionadas por su dictadura, salen de Venezuela con los bolsillos llenos de dólares.

Y es que la dictadura comunista que desgobierna al país suramericano no ha dejado otra opción que no sea el uso de la fuerza, ya que con su determinado propósito de permanecer eternamente tiranizando a su propio pueblo, no ha escatimado ningún esfuerzo, por lo que, en su camino al totalitarismo ha dejado una espantosa secuela de miseria, escasez, hambruna generalizada, desabastecimiento en todos los renglones, y una devaluación récord, acompañada de una histórica mega inflación.

Es tan grande la tragedia propiciada por el mega corrupto y perverso régimen castro chavista, que ha generado el éxodo de sus habitantes en cantidades récords, sin precedentes en la historia de América Latina al tiempo que ha expoliado los fondos del erario repartiéndoselos en cantidades monumentales que suman miles y miles de millones de dólares en una vorágine de corrupción sin parangón en los anales de la historia venezolana y de América Latina.

La suma de desplazados sobrepasa los 3 millones de personas en menos de tres años, protagonizando una penosa y preocupante peregrinación de exiliados buscando refugio y comida por casi todos los países de América Latina, principalmente por Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, originando una crisis humanitaria que desborda la capacidad receptiva de esas naciones.

De ser un país que enorgullecía a sus habitantes, Venezuela pasó a ser la nación humillada, de la que ahora huyen despavoridos de la maldición castro comunista que los agobia desde que un “iluminado” que se hacía llamar “comandante”, tomó por sorpresa las riendas del poder, para desgracia infinita de la ex próspera república.

Ojalá que sean una premonición certera las palabras del secretario general de la OEA, para que se acabe ya el sufrimiento de un pueblo que buscando la superación se embarcó en la aventura de elegir a un desquiciado militar golpista de ideología extremista, que prometía el paraíso y lo que proveyó fue el infierno en el que ahora se consume en brutal sufrimiento toda Venezuela, cuyas secuelas afectan negativamente a todo un continente y más allá.

