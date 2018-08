Luis Castillo será inmortal del deporte de SPM

SAN PEDRO DE MACORIS. Luis Castillo se convirtió se convirtió hoy en el sexto de siete personalidades que el Salón de la Fama de Deportistas Petromacorisanos llevará a la inmortalidad el próximo domingo 9 de septiembre durante la celebración del décimo Ceremonial.

Será uno de tres peloteros a ser exaltados dentro de la Clase 2018 del Salón de la Fama de esta ciudad, uniéndose al lanzador relevista Armando Benítez, ex jugador de Liga Mayo como Castillo, y el ex pelotero amateur Héctor Luis Velásquez Banks. La basquetbolista Wanda Peguero, el ex boxeador profesional Francisco Alvarez y el propulsor Juan Niemen son otros deportistas escogidos para la inmortalidad.

Un ex intermedista Todos Estrellas que brilló con los Marlins de Miami y los ayudó a ganar la Serie Mundial del 2003, Castillo fue uno de los peloteros más veloces de su generación. Viene de ser inmortalizado en el 2017 por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Su ofensiva y buena defensa también fueron atributos que adornaron la carrera del pequeño pero agresivo jugador nacido en esta ciudad el 12 de septiembre de 1975, del matrimonio de Antonio Castillo y Faustina Donato.

Es uno de los peloteros dominicanos que más temporadas ha jugado en las Grandes Ligas, con 15. Luis se retiró con .290 de promedio de bateo y sus 1,889 imparables lo colocan entre los líderes históricos de hits entre los peloteros dominicanos, así como con su excelente average, que al mismo tiempo es el mejor de todos los tiempos en la franquicia de los Marlins.

Castillo fue figura central en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2003, su mejor año como profesional, pues ganó en la Serie Mundial, logró el “Guante de Oro”, el segundo de tres que ganó en su carrera y en el país fue campeón con los Tigres del Licey y en la Serie del Caribe.

En la temporada 2007 estableció un nuevo récord de Grandes Ligas, al jugar 143 partidos en la segunda base sin un error. También registró el hit número 1,500 de su carrera.

Con un WAR de 28.9 en su carrera, ocupa sitiales de preferencia entre los peloteros quisqueyanos en bases robadas. Sus 370 hurtos lo ubican entre los primeros 10 de todos los tiempos.

Castillo anotó 1,001 carreras, remolcó 443, pegó 28 jonrones, OBP de .368, sluggin de .351 y un OPS de .719. Consumió 6,510 turnos al bate en 1,720 partidos jugados.

Castillo fue uno de los principales intermedistas del juego entre 1999 cuando se convirtió en un jugador de todos los días, hasta el 2007.

A pesar de ser un pelotero al que las constantes lesiones de rodillas y piernas le negaron una mejor carrera, tuvo una gran carrera..

Castillo agregó 159 dobles y 59 triples, ya que la velocidad y el choque de pelota era sus dos principales armas. Por eso recibió casi la cantidad de bases por bolas, 800, que los ponches recibidos en su carrara, 850.

En dos ocasiones lideró las Mayores en bases robadas con 62 y 48 en 2000 y 2002. Tuvo otra campaña de 50 hurtos (1999) y en ocho ocasiones superó las 20 estafadas.

Su cifra tope de carreras anotadas fueron las 101 que consiguió en el 2000 y en 2003 se quedó a sólo una de lograr el centenar. Anotó 91 en 2004 y 2007, respectivamente.

Castillo tuvo 10 temporadas seguidas conectando 100 o más imparables y 11 en total, entre ellas tres con más de 180 (187, 195 y 180 en 2003, 2002 y 2000, sucesivamente). Alcanzó la excelencia defensiva como el mejor intermedista de su liga al ganar el Guante de Oro desde el 2003 hasta el 2005. En el 2003 también ganó el Guante de Oro de la Liga Nacional como intermedista y un tres veces Todos Estrellas (2002, 2003 y 2005).

Jugó 10 temporadas con los Marlins, cuatro con los Metros de Nueva York, incluyendo la del 2007 cuando hizo paradas en Minnesota (también estuvo con este equipo en 2007) y Toronto.

Castillo es el jugador latino con la racha más larga conectando de hits de manera consecutiva con 35, lograda en el 2004 cuando superó la anterior de 34 que estaba en poder del receptor boricua Benito Santiago, con los Padres de San Diego, siendo un jugador sustituto de segundo año en 1987.

En la liga invernal

Además de ganar dos anillos de Serie Mundial, Castillo es de los pocos jugadores que dominicanos que siendo estrellas han jugado en la pelota profesional local.

Ayudó a los Tigres del Licey a ganar tres coronas, en los campeonatos 1998-99, 2001-02 7 2003-04, así como las Series del Caribe del 99 y el 2004. Fue líder en triples y bases robadas en la campaña 97-98.

En 114 partidos jugador en la pelota dominicana, Castillo agotó 347 turnos al bate, promedio de .324, pego 127 imparables, 12 de ellos dobles y seis triples, anotó 72 carreras, remolcó 37, con 34 bases robadas.

En semifinales accionó en 47 cotejos, con 29 anotadas, 12 impulsadas, 46 hits en 171 turnos oficiales y .269 de promedio de bateo. En finales tuvo 36 hits en 29 partidos y 122 visitas al plato, para .295 de average, 31 anotadas y 11 robos.

