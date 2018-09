Lucía Medina y Salvador Holguín, segundo raund

El primer episodio del enfrentamiento entre el periodista Salvador Holguín y la diputada Lucía Medina se resolvió en una corte de justicia; allí el periodista fue declarado difamador por las pruebas presentadas en su contra y condenado a una indemnización monetaria a favor de la dama injuriada.

Podemos decir que en ese primer enfrentamiento doña Lucía golpeó con contundencia la credibilidad y los bolsillos del empresario de la comunicación Salvador Holguín; muchos creyeron en los discursos de reconciliación de este último y que aquella escaramuza de sanjuaneros terminaría ahí.

Eso estaba muy lejos de la realidad; el comunicador, famoso por sus denuncias escandalosas, y por sus montajes difamadores, no se durmió en sus laureles; se mantenía como un felino al acecho; y la diputada Medina se descuidó, dándole la oportunidad de golpearla en sus partes bajas.

Si la diputada Lucía Medina hubiera estado más en su rol de legisladora, que en proselitismo electoral, quizás para quienes la acechaban, hubiera sido muy difícil dañarla en su imagen, pero después del agua derramada no es fácil volverla al cántaro, y mucho más si el suelo la absorbe. Este segundo raund lo perdió Lucia Medina.

Los argumentos a la luz de los hechos para quien no tiene las pruebas fehacientes de lo acontecido, son un simple ejercicio de ficción; las objetividades no abundan, unas veces porque no existen y otras porque son muy bien disimuladas o escondidas, y quienes opinemos sobre un asunto solo podemos hacer exposiciones subjetivas.

Pero aun así, recorramos incidentes recientes de un periodismo de escándalos y montajes: ¡Qué casualidad! Que un narcotraficante confeso y condenado y con pena cumplida, anuncie su retorno al país por un programa del periodista en cuestión; y su anuncio y retorno fuera para cobrar una “susodicha deuda” al Presidente que lo mando a EEUU para ser juzgado.

A continuación reproducimos íntegramente un párrafo del último artículo del Sr. Holguín que aparece en Almomento.net de fecha 15/09/2018: “El que a hierro mata, a hierro muere” (agregándole luego. ms) “justo eso le acaba de pasar a Yomaira Medina, la hermana del presidente Danilo, que se pasó varios años persiguiéndome, maltratándome, asediándome y usando el poder de manera abusiva en mi contra, aprovechándose de que era Presidenta de la Cámara de Diputados y consanguínea del Jefe de Estado, abusando de ese poder que yo mismo le ayudé a conseguir con el Quirinazo.”

Para el tercer raund, don Salvador Holguín apuesta a un atentado contra su propia vida; así lo ha dicho frente a las cámaras televisivas; apuesta a que la Diputada se idiotice, o que aparezcan sectores incontrolables en torno a ella; el Presidente de la República, debe disponer de todos los recursos de seguridad para que este Periodista no se enferme de nada.

Pero fuera de nuestra preocupación por su seguridad, volvamos a sus propias palabras: “Abusando de ese poder que yo mismo le ayudé a conseguir con el Quirinazo”.

¡A confesión de partes, relevo de pruebas!

