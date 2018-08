Los desatinos del Gobierno contra Marcha Verde

No tengo ninguna vinculación con el Movimiento Social, si se podría llamar así, denominado Marcha Verde, sin embargo, de lo que sí estoy seguro es que en este se albergan representantes de organizaciones que sienten la problemática abismal por la que está pasando la República Dominicana, a nivel político, social y económico, respectivamente, sin dejar de reconocer que en el mismo también se refugian cascarones de la política y el empresariado para conseguir notoriedad, muchos de ellos vinculados al partido gobernante.

Son notables las críticas que se han registrado en las redes sociales tras la realización de la Marcha del Millón, organizada por el verde de la esperanza, color con el cual el presidente Danilo Medina, pronosticó un cambio sistemático en la administración pública, cuando al tomar posesión del cargo en el 2012, prometió erradicar de cuajo la corrupción imperante y el enriquecimiento ilícito en el Estado y dijo que cuando llegó al palacio nacional encontró “la maleta vacía”. Resulta y viene al caso que luego de casi siete años del gobierno danilista dicha maleta está vacía en todos los ministerios e instituciones gubernamentales porque sus funcionarios se lo han llevado todo.

La sin sentido del gobierno se supedita a querer cambiar la imagen negativa a toda costa y sin importar los millones de pesos que necesite invertir sin tomar en consideración que dichos recursos económicos son propiedad del Estado como aconteció al día siguiente de la Marcha del Millón, donde varios periódicos de renombre contrarrestaron a costa de dinero el triunfo del referido movimiento social que demostró con fuerza, dedicación, destreza y sincronismo que no está en sintonía con el mal uso de los recursos públicos.

Danilo Medina sabe que el pueblo dominicano está inconforme con su estilo de Gobierno, pero al encontrarse atado de pies y manos permite la corrupción y el soborno; y es ahí donde descansan las exigencias constantes y coercitivas de las miles de personas que de un tiempo a esta parte exigen en las calles transparencia en el uso de los recursos propiedad del Estado y que los ladrones sean llevados a la cárcel.

Al gobierno peledeista se le acorta el tiempo para enfrentar la corrupción porque la desidia y la ambición de enriquecerse ilícitamente no les permiten transparentar la administración del Estado, razón por la cual, cada vez que Marcha Verde convoca a una jornada de protesta contra el Gobierno se crean estrategias para enfrentarlas con mentiras mediáticas sin importar el costo a pagar para enmudecer a la población.

Los desatinos del Gobierno contra Marcha Verde no le han dado resultado, porque cada día se suman más personas a dicho movimiento a excepción de aquellas miles de botellas que reciben un salario por la sencilla razón de arengar consignas a favor de la reelección del presidente Danilo Medina.

La manifestación contra la corrupción administrativa es un deber que compete a todo ser humano que sienta por la defensa de su patria, sobre todo, por el buen manejo de los recursos públicos. A la congregación contra la corrupción solo asisten las personas que les duelen los desórdenes que se reflejan en todas las instituciones públicas dirigidas por ministros y funcionarios del actual Gobierno que no se afianza en buscar una salida salomónica a la hecatombe negativa que padece el país.

Las protestas contra cualquier Gobierno son válidas, más cuando se tejen fenómenos que desfavorecen al Estado como acontece hoy día en República Dominicana con la corrupción y el soborno. Aunque la maquinaria peledeista y su grupo de periodistas pagados no quieran reconocerlo; hay que decir, que el Movimiento Marcha Verde es una expresión surgida del propio pueblo para enderezar los entuertos que se manifiestan constantemente en el actual sistema de Gobierno.

En la democracia se sustenta libertad del cualquier país, sin embargo, la misma se robustece de resultados positivos cuando el Gobierno se enaltece de cualidades respondiendo las demandas de los ciudadanos no así a sus allegados. Si no peleamos contra la corrupción y el soborno no habrá forma de salvar la nación.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.