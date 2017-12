Los Borg: Reflejo de los dominicanos

Por RAMÓN MOYA

Recordando una serie de televisión (Star Trek), me vino a la mente una raza de individuos muy particulares: Los Borg, quienes tenían por propósito de vida “asimilar” a todas las demás razas y así hacer del universo un mejor lugar, según ellos. Estos tenían el criterio de que ser parte de su sociedad era lo más viable y beneficioso para todos, al punto que “asumían” a los demás a la fuerza.

¿Cuáles cosas los hacen particulares? Durante siglos, Los Borgs han viajado por todo el universo conquistando culturas y planetas enteros para la mejora de su especie, mediante la asimilación de los conocimientos y tecnologías. Estos no son una sociedad bajo el concepto sociológico establecido, ya que no tienen libre albedrío, cuestión necesaria para poder llamarse sociedad ( Kenneth Gergen, El Yo Saturado).

En esta comunidad (Los Borg), cada ente actúa por la obediencia impuesta y sobre la cual debe su entero accionar, porque si no lo hace bajo ese precepto o intenta razonar fuera de lo impuesto, sería destruido. Solo había un ente central sobre quiénes todos los miembros expresaban obediencia absoluta y quién emitía las ideas, planes y resoluciones del colectivo, siendo la consciencia y guía, llamada La Reina Borg.

Nosotros como individuos que participamos en las actividades sociales, y de todas ellas, la más importante; la política. Somos simples “Borg” dispuestos a recibir las instrucciones de las tareas que vamos a ejecutar, sin cuestionar, analizar, comprender o simplemente pedir más información. Somos lo más “importante” de cada partido; pero siempre y cuando seamos obedientes.

Cada “líder” que busca el apoyo de nosotros en las calles, callejones, parques, escuelas , universidades, etc, nos da la promesa de inclusión, de ser escuchados y de fundar las bases dentro del sistema para que las oportunidades sean las más justas posible, algo que se ha hecho desde 1844 y todavía seguimos esperando.

No diremos que no hay avances, ni tampoco que nadie haya hecho ningún cambio que produjera cierta inclusión de la mayoría, pero son casos aislados y no como un producto de una agenda programada. El avance que hemos tenido desde el derrocamiento de la dictadura que nos arropaba, ha sido muy lento en comparación con la cantidad de períodos de gobiernos y de presupuestos nacionales que hemos tenido desde esa fecha.

Nuestra historia está llena de espejitos, funditas, promesas y discursos que solo han servido para indicarnos la ruta a seguir. En muchos casos, una ruta llena de miserias, engaños, intereses personales e incapacidad de dirección. Lo peor, sucede hoy en día, donde tenemos más acceso a la información y a la comunicación y aun así, nos siguen tratando como borregos.

Se hace necesario desarrollar el pensamiento crítico, el discernimiento de las ideas, la búsqueda constante de información que justifiquen el accionar y no obedecer porque lo manda el “líder”, no actuar porque es una directriz de los máximos organismos.

Nadie tiene la verdad absoluta y esto es algo que necesitamos agregar a nuestro diario vivir. No permitir ser utilizados por nuestra ignorancia e incapacidad de contradecir con lo que no estamos de acuerdo. De ahí que ese pensamiento crítico es requerido en todas las actividades donde nos desenvolvemos y hacer de esto un comportamiento rutinario. Empezar con nuestros hijos desde nuestras casas; No aceptar lo que cualquiera nos quiera imponer.

Nuestros “líderes” quieren perpetuarse en la cima y cuando por ley natural no pueden, indican su sucesor de manera “dedocrática”, recordándonos que somos simples peones de un tablero donde solo ellos saben jugar. Son ellos, los políticos, dirigentes civiles, religiosos y demás, los que tienen la capacidad de manipulación y de mantenernos en un estadio inerte para darnos constantemente “Pan y circo”.

Las críticas no serán agradables, pero son necesarias. Churchill

JPM