Liberan hombre pasó 27 años preso por un crimen que no cometió

Dixon fue condenado en 1991 por la muerte de un joven de 17 años en un tiroteo en el que otras personas resultaron heridas.

El hombre, de 48 años, cumplía una pena de entre 33 años y cadena perpetua que le impedía salir en libertad provisional hasta 2030, como muy pronto.

Dixon siempre había defendido su inocencia y, finalmente, un juez aprobó oficialmente su liberación después de que otro hombre, que ya está en prisión por otro caso, se declarase culpable por los hechos.

“Tras revisar este caso, me quedó claro que el señor Dixon no debería continuar sirviendo su sentencia por un crimen que no cometió”, señaló en un comunicado el fiscal del distrito del condado de Erie, John J. Flynn.