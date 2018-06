Le pregunté al abogado Melvin Velásquez Then, cuál era su opinión sobre el tema político del momento, las primarias abiertas, su respuesta fue la siguiente, la cual comparto al público en general.

“Primarias: es la elección de cargos políticos que determinan las candidaturas oficiales en los diferentes partidos.

Abiertas: es aquella que todos los ciudadanos que conforman el padrón electoral pueden participar para elegir los aspirantes a cargos en cada partido con el mismo derecho de los inscriptos, estén o no afiliados a cualquier partido político.

Simultáneas: Todos los precandidatos de (todos los partidos políticos) por las distintas posiciones dirimen su postulación para las elecciones generales en simultáneo la misma fecha y en el mismo acto eleccionario, (el mismo día y hora).

Permitir a los dominicanos votar por posiciones, de organizaciones a las que ellos no pertenecen sería como, si a mí me permitieran tomar decisiones en una empresa que no me pertenece o de la que no soy socio, en otras palabras, que yo pudiera mandar en la casa del vecino.

Otro agravante con las primarias abiertas es que si tengo derecho a votar, también tendría derecho a ser elegido, por aquello del derecho fundamental de elegir y ser elegido, bajo una democracia participativa.

Las sentencias del Tribunal Constitucional: TC/0616/15 a favor de la Federación Dominicana de Ciclismo (FEDOCI) y la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional (ASOCIDISNA) sobre un conflicto entre la asociación de ciclistas, en que un exsocio exigía votar en las elecciones para directivos de esta, después de ser excluidos por falta de pago a la membresía de dicha asociación, lo que lógicamente conlleva perder el derecho de elegir y ser elegido. Y la otra sentencia: TC/0531/15 a favor del Partido Revolucionario Dominicano, PRD y negando demanda del Señor Rafael Percival Peña, quien exigía participar como directivo de esta organización política sin ser miembro activo de la misma. Ambas sentencias crean jurisprudencia que también, aplica a las primarias de los partidos.

“Una vez se produce este hecho, TC/0616/15 el dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012), cesó su calidad de miembro y, por tanto, su calidad para demandar y reclamar, e inclusive la posibilidad de que le afectara la decisión emitida por la Federación Dominicana de Ciclismo (FEDOCI).”

El concepto de interés legítimo implica problemas de vaguedad, respecto a quiénes pueden ser considerados como afectados y los términos de la restitución. En esa medida, puede ser cuestionable la titularidad de interés para obtener tutela y poder participar en procedimientos administrativos y posteriormente en el juicio contencioso administrativo.

Las autoridades de cualquier asociación deben ser elegidas por sus miembros activos y todo aquel que no sea parte de la membresía no tiene calidad para decidir o elegir en una organización de la que no es parte y las dos jurisprudencias citadas en virtud del artículo 184 de nuestra Constitución, son vinculantes para todos los poderes públicos y demás órganos del Estado, incluyendo el propio Tribunal Constitucional y a menos que el mismo tribunal no cambie su propia jurisprudencia, cualquier ley contraria a esa decisión podría ser declarada inconstitucional o nula de pleno derecho.”

Si nuestra débil democracia y su institucionalidad se fundamenta en la Constitución que es constantemente burlada y a su vez el principal evento que debe reafirmarlas son las elecciones en las que contienden los partidos y estos no tienen credibilidad ni institucionalidad para organizarse el panorama democrático e institucional de nuestro Estado es incierto y desesperanzador.

Razón por que hacemos un llamado de atención motivando a todo pueblo en general a participar en la política partidista pues como decía (Platón) “El precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres”.

“Cogito ergo sum” su traducción más o menos “pienso, luego existo”, dicho por el prestigioso filósofo y matemático René Descartes. “Su Discurso del Método para conducir bien la razón y buscar la verdad en la ciencia. Racionalismo que considera a la Razón como base para la adquisición de conocimiento, enfrentándose así al Empirismo que proponía la experiencia adquirida por los sentidos.”

Juan Pablo Duarte, escribió lo siguiente: “La política no es especulación, es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”. Nuestro Patricio fundador de la República enmarca la Ciencia Política como el marco regulador de la vida pública o política de la sociedad.

