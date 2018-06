Comprender...”Entender, percibir: comprender un texto. 3. Encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de alguien: comprender los motivos de alguien. Dicc L. Enc. 2000.

La comprensión humana, es desde ciertos ángulos incomprensible, en su comprensión, especialmente con la diversidad de filosofías que dominan pensamientos, sentimientos y conductas humanas. Esto se debe a que la humanidad acepta como bueno y válido el dicho que reza “que para que sea mundo tiene que haber de todo”. Este absurdo dicho, sólo es comprensible, si se acepta que el mundo está loco, que no se sabe distinguir entre las cosas de la vida, y para la vida, y que no hay un objetivo general a seguir enmarcado en el bien del ser.

Se habla de un mundo en valores, pero son los anti valores los que tienen el control de todas las esferas sociales de la humanidad. El término humanidad, únicamente refleja un concepto, el cual no es real en la unidad, sino en el concepto de seres humanos; es decir, que los hombres no actúan como un todo, sino como partes de un todo indefinido. Por lo tanto, los valores quedan como reflejos de una realidad deseada, pero no practicada. De ahí que, no se puede hablar de un mundo en valores, o sociedad en valores.

El ser humano creado inteligente, o con la capacidad de desarrollar la inteligencia, no ha demostrado interés en la unificación de criterios objetivos y aplicables que conduzcan al hombre hacía la felicidad y al progreso sostenible de valores y riquezas materiales. Por tal razón, se ha implantado un individualismo egoísta, que está llevando al ser humano a su extinción terrestre. Es obvio, que el hombre actúa contra el hombre, contra la naturaleza y sobre todo contra Dios. El no buen uso de la inteligencia hace que el hombre, como dice el dicho, “esté excavando su propia tumba”.

No es posible que el hombre viva sólo del entretenimiento y la manipulación, por parte del mismo hombre. El tiempo es muy importante, y las energías también, por lo que se requiere un cambio de conducta del hombre, para tomar una visión y misión diferentes. El hombre es responsable de administrar correctamente los recursos que han sidos puestos bajo su dominio. Es ahí, donde el hombre debe demostrar su inteligencia y sabiduría para inventar un producto que llene las expectativas humanas.

La comprensión humana no es visible, pero es percibida por cada ser humano que analiza las circunstancias en que vive. Se puede entender que las cosas no andan bien, porque en sí, se entiende como deben ser las cosas. Por ejemplo, la religión cristiana no ha cumplido el rol que Dios quiere que cumpla, de ahí que el mismo hombre, en muchas ocasiones, tiene que estar pidiendo perdón, por causa de los errores del pasado. Esto es comprensible, pero no aceptado. Comprensible, porque el hombre usa la religión como un medio terrenal, circunstancial y temporal. No aceptable, porque ésta tiene como fin la felicidad y una vida abundante y eterna para el hombre.

Un mundo sin Dios, es un mundo fracasado. Mi comprensión del ser humano, es que éste está en crisis moral, espiritual y social desde donde se desprenden todos los fracasos en que se vive. En consecuencia, no es matando ni encarcelando (como forma de castigos) que se van a resolver los problemas, sino a través de educar en todos los ámbitos del saber adquirido y revelado, que permita hacer una mentalidad diferente basada en el bien, pero el bien común.

La religión cristiana como plan de Dios, debe demostrar continuidad, seriedad e integridad en su realización vivencial. Dios debe ser respetado, obedecido y glorificado por el hombre; pero a la vez, la religión debe ser ente de crecimiento de valores y principios que enarbolen la felicidad y la convivencia imparcial, democrática y responsable de los seres humanos. Esta religión debe tener una proyección social, terrenal, pero también una, trascendencia celestial como fin definitivo del ser humano.

Hay que percibir y entender las realidades sociales, naturales y espirituales con el propósito de transformarlas en beneficio de lo más importante en la tierra: el hombre. Los más de 3,500 millones de personas que viven en pobrezas, y los casi 1000 millones, por debajo de la línea de la pobreza, son pruebas suficientes de lo que le vendrá al mundo, si no cambia su rumbo. En los últimos años, la “primavera árabe,” se llevó a muchos gobernantes; el caso de odebrecht, se ha llevado a jefes de Estados, y ex jefes, entre otros; y la reciente destitución de Rajoy, en España, nos enseñan del cáos en que se vive en el mundo.

La comprensión humana, entonces es una responsabilidad de todos, pero fundamentalmente de los que tienen liderazgo. Comprender las circunstancias y los motivos de dichas circunstancias en el ser humano, es lo correcto, pero con el fin de comprender que el ser humano como ente vivo requiere de una mejor calidad y larga vida sobre la tierra. Es una gran responsabilidad, un gran desafío para el hombre, contribuir al bienestar de todos. Un ejemplo de gran importancia lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, quien entregó su vida para perdonar y dar vida eterna, pero a la vez nos dejó sus enseñanzas para el crecimiento y edificación de todos. El nos comprendió; ahora comprendámonos unos a otros.