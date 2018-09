Juan Fernández critica el ego de los actores de la RD

SANTO DOMINGO.- El actor dominicano, Juan Fernández, se lamentó que en el cine local tengan actores con un ego tan alto, que andan por las nubes, lo cual no les permite avanzar.

“En el país tenemos actores muy poco humildes que se creen consagrados. Que por el sólo hecho de haber protagonizado tres películas se creen los mejores y que, por lo tanto, no necesitan prepararse, realizar cursos de actuación”, afirmó el protagonista de “El Gallo”.

Fernández, quien tiene más de 30 protagónicos en su dilatada carrera, insistió que el actor que no estudia, que no lee, que no se preocupa por tener una cultura general, nunca va a trascender.

“Si no eres capaz de dejar ir una parte tuya para poder preparar un personaje, porque tu ego es tan importante que crees que no tienes que conocer nada de nadie estás completamente perdido”, afirmó en una entrevista en el programa SPK Espectáculos, por Acento TV.

Como ejemplo de cuál debe ser la actitud correcta de un actor, comentó parte de su experiencia en el extranjero.” En Estados Unidos tú ves a actores de gran prestigio y trayectoria como son Al Pacino y Robert De Niro, volviendo a la escuela de actuación por que están ensayando personajes nuevos. Eso es estar claro de cuál debe ser la actitud de un actor: entender que nunca se deja de aprender”, afirmó con vehemencia Fernández.

El protagonista de “Trópico de Sangre”, será el profesor de actuación de las 12 chicas que participarán en el Chapiadora reality, del cual será escogida la actriz principal de la película “Chapiadora, no todo lo que brilla es oro”, de la productora Sinergia Films.

of-am