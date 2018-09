Hipólito Mejía afirma el PRM no votará para permitir la reelección

SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía declaró este jueves que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no votará por una nueva modificación constitucional para permitir la reelección del presidente Danilo Medina.

“Eso no va, ni puede ir, ni vamos aprobar eso; más contundente no puedo ser, Dios Patria y Libertad, eso no va ni puede ir, ni lo vamos aceptar tampoco”, subrayó.

Cuestionado sobre si el PRM votará unificado en contra de otra reforma para la reelección, respondió: “No sé, pero esa es mi posición, y con diez, 15 o 20 diputados que tengamos, ya con eso es suficiente, así que no hay posibilidad de eso”.

Entrevistado en el programa Gobierno de la Mañana, Mejía dijo que le preocupa la situación de la gran cantidad de jóvenes sin oportunidades.

“He aprendido de mis éxitos, pero también de mis errores, sé que me he equivocado en algunas ocasiones, pero también agradezco todo lo que mis errores me han enseñado”, sostuvo.

Manifestó sentirse con las fuerzas físicas, morales y espirituales para luchar con honestidad por el pueblo.

“Mi lucha esta vez será mi legado a las próximas generaciones para que tengan un mejor futuro, un mejor país”, acotó.

of-am