Ministro dice haitianos regularizados usan papeles para irse a otros países

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una parte importante de los inmigrantes haitianos que fueron favorecidos con el Plan de Regulación y obtuvieron documentos, utilizó los mismos para conseguir los medios legales de solicitar visados para irse a otros países, particularmente en América del Sur.

Así lo manifestó este miércoles el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, quien dijo que, pese a esta situación, esos documentos les han permitido llevar una vida más sosegada, garantizar sus trabajos y tener acceso a planes de salud y educación auspiciados por el Gobierno dominicano.

Dijo que la Encuesta Nacional de Inmigrantes, dada a conocer esta semana, arrojó el dato de que esas acciones son realizadas por los inmigrantes, en su mayor parte haitianos, pero también de otras nacionalidades.

Dijo, además, que el Plan Nacional de Regulación de Inmigrantes no ha concluido, porque éstos entran y salen “por miles” del país.

El funcionario dijo que uno de los resultados de la encuesta ha sido destacar que el tema migratorio “se está tomando muy en serio en el país”, debido a las implicaciones que tiene. Destacó, al participar en el programa El Día, por Telesistema entrevistado por Huchi Lora y Javier Cabreja, la formación de un instituto nacional para el estudio del tema migratorio.

Citó que, en el caso de los residentes no nacidos en República Dominicana, que superan el medio millón de personas y los nacidos aquí pero hijos de extranjeros, que suman 250 mil, se habla en número redondos “de tres cuatros de millón de personas, que no pueden vivir aisladas, porque, por ejemplo, si se desata una enfermedad contagiosa, a la hora del contagio no habrá distinción en si la sangre es de un residente legal o no, se deben elaborar políticas públicas a favor de ese segmento de la población”.