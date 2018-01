Gustavo de Hostos cierra el Fiesta Sunset Jazz

SANTO DOMINGO.- Gustavo de Hostos se ha convertido en una de las principales figuras del jazz dominicano como resultado de sus acertadas apariciones en los eventos más importantes de la ciudad.

El cierre de la octava temporada del Fiesta Sunset Jazz del hotel Dominicana Fiesta, lo tuvo como invitado especial de la noche en un evento organizado por la mayor autoridad del género como lo es Fernando Rodríguez de Mondesert y Jazz en Dominicana y en el cual Alex Díaz & Afrojazz presentaron su producción Merengue Orgánico.

De Hostos, quien cuenta con una personalidad extrovertida que bien puede definirse como un híbrido entre Frank Sinatra y Rod Stewart; durante su actuación hizo acopio de su carisma y personalidad para despachar “Come Fly with Me” (Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen) en la versión de Frank Sinatra. Luego haciéndose acompañar de la vocalista Gigi Mota, interpretó “Fly Me to The Moon” (Bart Howard), también popularizada por Sinatra.

La noche tuvo un discurrir sistemático, pues mantuvo el ritmo en todo momento gracias a una banda de músicos excepcionales compuesta además del percusionista Alex Diaz, por Gustavo Rodríguez (piano), Daroll Méndez (bajo), Ronald Féliz (saxofones) y Miguel Montás (batería).

Las presentaciones de Gustavo de Hostos han ido subiendo en cantidad y calidad conforme pasa el tiempo, pues el “crooner” registró gran desarrollo en 2017.

of-am