Grupo Viva anuncia Xterra Samaná los días 2 y 3 de junio

SANTO DOMINGO.- Samaná será sede de la quinta versión del triatlón Xterra República Dominicana, los días 2 y 3 de junio en las inmediaciones de los hoteles Viva Wyndham V Samaná, Cosón Bay y Sublime Samaná, donde participarán más de 300 atletas locales y de clase mundial.

Contará con las modalidades triatlón y trail run, en las disciplinas de Off Road, Trail Run, Stand Up Paddle (SUP) y Kids Run.

Xterra Samaná será una parada especial, con puntuación válida para el campeonato Panamericano, la franquicia más reconocida del mundo en triatlón de montaña, además de que los competidores tendrán la oportunidad de clasificar para el mundial en Maui, Hawai.

Rafael Blanco Canto, vicepresidente ejecutivo del Grupo Viva Resorts, principal patrocinador del evento, dijo que desde hace cinco años el país inició un camino hacia la promoción del país como un destino deportivo, y que convertirnos en una de las paradas de la franquicia más reconocida del mundo del triatlón, definitivamente nos coloca dentro del mapa del mundo del deporte.

Acerca de XTERRA

XTERRA World Tour es una marca líder de eventos deportivos a nivel de internacional con más de 20 años, que da a los atletas de todo el mundo la oportunidad de competir en triatlones off-road y en sendero que le permite apreciar los más diversos, espectaculares y desafiantes entornos naturales en el planeta – desde selvas tropicales hasta los Alpes cubiertos de nieve.

Para más información www.xterradr.com

Sobre Viva Wyndham V Samaná

Viva Wyndham V Samaná es un hotel todo incluido- solo para adultos de 144 habitaciones con vista al mar o jardín, de la cuales 48 son “Vibe Room” con vista al mar y piscinas privadas tipo “Plunge”; y una experiencia gastronómica con varias estaciones en diferentes especialidades en su restaurante Buffet, bebidas de marca y acceso ilimitado a los restaurantes a la carta disponibles para cena y sin necesidad de hacer reservaciones, entre ellos “Mar & Fuego” “MediTerrenas” y “Fusión”.

Además WIFI gratuito y una amplia gama de entretenimiento, incluyendo clases de Yoga, Pilates, clases de cocina y coctelería, standup paddle y diversión nocturna en la playa en “El Hip” lounge. Para aquellos que buscan relajarse y recargarse, con un costo adicional, podrán disfrutar de la serenidad y la magia sensorial en el “Coconut Whispers Spa”, ganador del Spa & Wellness MexiCaribe Spa Awards 2017. Más información en www.vcollectionresorts.com/vsamana/ .

Sobre Sublime Samana

Sublime Samana Hotel & Residences afiliado a Small Luxury Hotels of the World, goza de una excepcional ubicación en la paradisíaca bahía de Cosón en Las Terrenas, Samaná. El hotel boutique y residencial presenta una lujosa estructura, en un ambiente de relajación y exclusividad. Cuenta con suites y villas privadas, finamente amuebladas y completamente equipadas. Para mayor información.

Más Información en www.sublimesamana.com o llámanos al 809.240.5050.

Sobre Cosón Bay

Coson Bay es un desarrollo inmobiliario de 42 unidades, ubicado en Coson Beach, una de las mejores playas del mundo por Luxury Living International Magazine. Ofrece un nuevo edificio con 18 condominios frente a la playa, con dos y tres dormitorios, así como una cocina abierta y una distribución moderna, todas con vista al mar. Más información www.cosonbay.com .

