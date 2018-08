Gobernador NY vuelve a criticar a Trump y le llama “antiamericano”

De acuerdo con Cuomo, Trump es antiamericano porque protege a supremacistas blancos, niega derechos básicos de cuidados sanitarios, discrimina contra una persona por su orientación sexual, cierra las puertas para refugiados, arranca a bebés de los brazos de su madre porque quieren venir a este país y porque encierra en jaulas a niños.

El gobernador recordó, en un mensaje en una iglesia bautista en el condado de Brooklyn, que en el pasado siempre ha habido alguien que ha querido dividir y sembrar el miedo pero, destacó, siempre ha habido voces que se han levantado con un mensaje de tolerancia e inclusión.

Cuomo, que busca la nominación demócrata en las primarias del 13 de septiembre para un tercer término en la gobernación, acusó además a Trump de ser ciego al dolor causado por la violencia de las armas de fuego y de no respetar a las mujeres, sean demócratas o republicanas como él, y citó como ejemplo a la exempleada de Casa Blanca Omarose Manigault Newman, a quien ha insultado en las redes sociales.

La América de Trump, según Cuomo, es sexista, racista e intolerante dijo en su mensaje en el que recordó además el muro que quiere construir al sur del país, en la frontera con México.

“En Nueva York tenemos una visión diferente de lo que este país debería ser. Creemos en la promesa de igualdad y oportunidades. Creemos que no es sólo una visión, no es sólo un sueño. Es una realidad y es nuestra responsabilidad trabajar cada día para hacerlo una realidad y es lo que estamos haciendo”, afirmó.

Cuomo se dirigió directamente a Trump: “le he conocido durante 30 años. Puede ser un vendedor resbaloso que ha engañado a mucha gente en este país, pero no me engañó a mi ni a los neoyorquinos. Sabemos quién es y vamos a levantarnos y decirle a esta nación la verdad acerca de quién es”.

El gobernador de Nueva York ha sido un crítico de Trump pero en los últimos días el mandatario no ha perdido la oportunidad de lanzar acusaciones contra Cuomo, quien también le ha salido al paso, protagonizando intercambios de mensajes.

Lo que molestó a Trump, y punto de partida de las mutuas acusaciones, fue la crítica de Cuomo al lema del presidente de “hagamos a EE.UU. grande otra vez”.