Gobernador Nueva York lamenta muerte de dramaturgo Neil Simon

“Simon canalizó la sensibilidad de Nueva York, ayudando a demostrar al mundo, personaje por personaje, qué significa ser neoyorquino”, indicó en un comunicado.

Destacó que Simon, que murió a los 91 años y uno de los más prolíficos escritores con obras traducidas a varios idiomas, “fue el primer dramaturgo vivo en tener un teatro en Broadway con su nombre y recibió más nominaciones al Tony y al Oscar que ningún otro escritor”.

Simon, considerado el dramaturgo del pueblo porque sus obras mostraban un cuadro de la vida real, obtuvo un gran éxito en 1963 con “Barefoot in the Park” y “The Odd Couple” (1965), a los que siguieron “Plaza Suite” (1968), “The Prisoner of Second Avenue” (1971) y “The Sunshine Boys” (1974), entre otros.

La prolífica carrera de Simon, que según el New York Times “contribuyó a redefinir el humor estadounidense”, incluye todo tipo de comedias y guiones para más de veinte películas, así como la adaptación de sus propias obras y otras originales.

“Le vamos a extrañar enormemente pero su trabajo estará con nosotros y reiremos por generaciones”, indicó además Cuomo.