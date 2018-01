Fundación anuncia jornada quirúrgica para malformación congénita

SANTO DOMINGO.- La Fundación Renacer, Inc. y Medical Aid for Children of Latin America (MACLA) anuncian la XXVI Jornada de Cirugías gratuitas para la población, del 4 al 9 de febrero 2018, en el Hospital Docente Padre Billini.

El doctor Miguel Cotes, presidente de la Fundación Renacer, explicó que durante la jornada la población podrá beneficiarse de manera gratuita de las siguientes cirugías: Labio hendido, contracturas postquemaduras, deformidades de manos y pies (polidactilia y sindactilia) injertos de piel, cirugía reconstructiva de pabellón auricular (oreja).

Para saber si la persona califica para realizarse este tipo de cirugía, los pacientes deberán ser evaluados clínicamente por el personal médico de los convocantes en el área de consulta externa de antes mencionado hospital.

El mismo se llevará a cabo el domingo 4 de febrero a partir de las 7:00 de la mañana. El proceso de evaluación se realizará solo ese día y no tiene ningún costo, pero se dará preferencia a los niños que requieran algunas de estas cirugías.

Los interesados pueden solicitar más información en la Fundación Renacer, llamando a sus teléfonos 809 682-5347 y/o 849 655-7256.

