Fedofutbol anuncia Noveno Torneo Nacional de Fútbol Playa

SANTO DOMINGO.— La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol) anunció la celebración de la novena versión del Nacional de Fútbol Playa, dedicado a la memoria del fenecido periodista Williams Martínez Burgos, quien fuera unos de los grandes colaborares del evento.

La Fedofutbol realizará las eliminatorias este fin de semana del torneo que se jugará en el asueto de la Semana Santa.

Para este sábado se miden San Cristobal, Dominguito, Cristo Rey, Boca Chica, JUSAL y Pedro Brand, en la playa de Juan Dolio.

El domingo accionarán Juan Dolio, San Pedro de Macoris, La Romana, Seibo, Hato Mayor, Higuey y Punta Cana, en la misma sede.

Estos equipos jugarán un todos contra todos y los ganadores se unirán a los clubes Nagua, La Vega, Montecristi y Neyba, que están clasificado para las finales del 27 al 30 de marzo, en Juan Dolio.

Osiris Guzmán, presidente de la Fedofutbol, anunció la dedicaría al ex editor deportivo de El Nuevo Diario por “sus aportes a los torneos no sólo de fútbol, si no de todas las disciplinas deportivas.

of-am