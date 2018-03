Falta de  transparencia y derroche en el Ministerio de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, ha sido una institución tradicionalmente deficiente en la construcción de obras públicas. Fue en esta institución que surgió la famosa comisión que ganaba el político por obras entregadas de grado a grado y que todavía hoy gana a través de contratos y de licitaciones con empresas privadas.

Este desvió empezó con un 10%, llego a un 20% y mas y como consecuencia sobrevinieron las obras de mala calidad. Pero el surgimiento paralelo de Oisoe, de las atribuciones de los ayuntamientos en obras menores, de los contratos de concesión y de la potestad de otras instituciones también de construir, se debe más a la repartidera clientelar que a fortalecer la construcción del Estado.

El MOPC ha sido la niña mimada de los políticos para hacer fortunas. Los ministros mas rico han salido de ahí: Diandino Peña con una fortuna de más de $ 788 millones, Victor Diaz Rua quien posee más de $ 300 millones, Miguel Vargas que declaró más de $ 694 millones y Gonzalo Castillo con patrimonio por más de $ 504 millones.

En este ministerio solo nombran gente de confianza del presidente que ni la Contraloria ni la Cámara de Cuentas se atreve a investigar a menos que exista una disposición oficial.

La Cámara de Cuentas, salvo la auditoria a la gestión de Victor Diaz Rua y ahora a Gonzalo Castillo y Odebrecht ordenadas por el procurador, ha fiscalizado muy poco en sus 24 años.

No es que el MOPC esta cerrado, no. Esta abierto y cumple parte de la ley. En el portal digital hay muchas informaciones de los ingresos y egresos, la nómina, el presupuesto, las obras en carpetas, en ejecución y terminadas y las compras y contrataciones pero tienen problema para dar detalles de gastos y de los contratos privados.

Más de $ 33 mil millones recibió el MOPC del presupuesto, y por ingresos propios en 2017. Y gastó la misma cantidad que ingresó. En obras gastó más de $ 22 mil millones, en salarios más de $ 3 mil millones, en contrataciones de servicios más $ 4 mil millones, en materiales más de $ 2 millones, en dietas mas de 62 millones, en publicidad mas de 85 millones y en asistencia vial $ 454 mil.

Es evidente que el enriquecimiento viene de las obras así como también del soborno de Empresas. Hace más de un año le pedí al actual ministro del MOPC los contratos que firmó con Odebrecht pero hizo caso omiso. También le pedí explicaciones de algunos de sus gastos en la Dirección de Mantenimiento vial y en el programa de pavimentación de calles pero el silencio ha sido la respuesta.

Lo que pasa es que hay decenas de barrios que están reclamando la pavimentación de sus calles. Pueblos como Baní y Azua demandando la construcción de la circunvalación. Y la capital esperando la construcción de los tramos 3 y 6 de la circunvalación Juan Bosch. Pero el ministro dice que las tiene en carpetas y años van y vienen y el ejecutivo y el congreso lo dejan fuera del presupuesto.

Lo que no dice es que la plaza de la salud tampoco estaba en el presupuesto y se pavimento mas de 2 kilómetros de sus calles internas pese a que nadie se puede parquear porque lo impiden y pese a que los parqueos así como los servicios médicos están privatizados y caro. Y al Instituto Tecnológico de Sto Dgo, una institución privada le construyó una infraestructura adicional por más de $ 2 millones.

Aunque eso no es nada. El MOPC en el plan operativo de obras anda dando becas a estudiantes, remodelando y construyendo Iglesias, Parroquias, Clubes Sociales, Plazas Comerciales, Fundaciones, la Casa del Periodista, y un centro para el Codia. Todas de origen privado. En 2017 a los principales medios escritos les pagaron más de 7 millones cada tres meses de publicidad por inauguración de enstancias infantiles y de escuelas que bien lo pudo pagar el Minerd.

El MOPC creó la Dirección de Mantenimiento Vial (MV) que a través de una oficina de servicios en la Marginal de la Avenida Nuñez de Caceres realizo muchos trabajos de pavimentación de calles, de limpiezas y el cierre de hidrantes, de asistencia vial, de construcción de retornos, de remodelación de isletas y de reparaciones viales.

Esta oficina en el 2012 según algunos empleados estaba bajo el mando de un sobrino del ministro y se convirtió en un comando de campaña para la reelección del presidente. Sin embargo, luego que pasaron las elecciones esta oficina, con los mismos equipos y vehículos de Obras Públicas le quitaron las letras MV y se convirtió en una empresa de construcción privada de nombre desconocido. De hecho MV desapareció y solo queda en esos alrededores una grúa para dar mantenimiento vial a los incidentes mecánicos de carros.

Visité la Comisión de Etica varias veces y he mandado mensajes para hacer estas denuncias, dejarles saber la violación de la ley y sobre todo, de posibles irregularidades con los bienes del MOPC, pero parece que no pueden hacer nada. Lo que me sugieren es que someta un amparo en la justicia pero eso es perder dinero y tiempo.

Lo mejor es denunciarlo para que el pueblo se entere y vea el desmadre. Don Lidio Cadet está en la obligación de contactar al Ministro para que esto se investigue y se cumpla la ley, pues tal vez no sabe lo que pasa en los mandos medios y sino hablar con el presidente para informarles la falta e impulsar sanciones. De no hacer nada, todos serán cómplices cuando explote esta anomalía.