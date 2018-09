El Zafiro critica “ahora todo el mundo es artista”

SAN JUAN, Puerto Rico.- El legendario merenguero dominicano Carlos Manuel El Zafiro, manifestó que ahora todo el mundo es artista desde que le abren un micrófono todos cantan.

Criticó el hecho de que a cualquiera le forman un combo y le dicen “ponte a cantar” y ya se creen artista de verdad.

El cantante respondió preguntas a esta reportera antes de iniciar su última presentación en la isla del encanto en una corta visita de unos días.

Con relación a sus presentaciones en Puerto Rico, manifestó que no tiene como agradecerles al público dominicano y puertorriqueño tanta amabilidad.

” Me gusta la isla del encanto, me gustan los puertorriqueños y los dominicanos que viven aquí, muy agradecido me voy”, apuntó.

” El cariño se siente hemos tenido fiesta desde el pasado viernes, a mis años valoro mucho más ese cariño, es muy bonito sentir eso”, dijo.

Aclaró que todas esas presentaciones que ha tenido y tiene es un regalo de Dios luego de estar alejado de las adicciones.

” Estaremos repitiendo en febrero esta visita a Puerto Rico, no por una semana sino por tres, además tengo varias giras artísticas pendientes para República Dominicana, Europa, Canadá y Panamá, son muchas bendiciones juntas” , agregó.

El merenguero tuvo su última presentación en el Restaurant Jarambe en Piñones, donde un público boricua y quisqueyano lo esperó por más de dos horas y corearon sus éxitos tales como: Ámame, No sé que hacer, El cantante del amor, Felicidades, entre otros.

El locutor de la emisora Cima 103.7 FM, Martín R Bretón, anunció a las 10:30 de la noche la entrada del artista quien fue aplaudido recibiendo ovaciones de pié y quien estuvo acompañado por una selecta orquesta.

of-am