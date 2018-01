El Presidente Medina ratifica a Anina del Castillo en Pro Consumidor

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina confirmó a Anina del Castillo como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).

Pro Consumidor informó el pasado 19 de diciembre que su Consejo Directivo decidió, a unanimidad, ratificar a la funcionaria mediante resolución y conforme a a las disposiciones de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario 358-05, en su artículo 30.

La citada ley establece que “el Director Ejecutivo durará en sus funciones dos (2) años y podrá ser confirmado hasta por otros dos (2) períodos consecutivos de igual duración, por su adecuado desempeño, mediante decisión tomada por el Consejo Directivo de Pro Consumidor”.

También faculta al Poder Ejecutivo remover a los miembros del Consejo Directivo, así como al director ejecutivo, en cualquiera de los casos siguientes: “ a) Cuando por cualquier causa no justificada debidamente, hubieren dejado de concurrir a seis (6) sesiones ordinarias al año; b) Cuando por incapacidad física no hubieren podido desempeñar su cargo durante seis (6) meses seguidos; o c) Por sentencia que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada dictada en juicio criminal”.

El artículo 30 dice que el director ejecutivo será designado por el presidente de la República a partir de una terna sometida por el Consejo Directivo de Pro Consumidor.