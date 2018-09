El gatopardismo en nuestra política insular

Para finalizar deseo reproducir un segmento de un articulo de Melvin Mañón, en la edición de Acento. Com del 11 de Septiembre de este año: ¨La edad no define ningún liderazgo y, de hecho, algunos de los jóvenes que han alcanzado o han sido llevados a posiciones de dirección son cualquier cosa menos innovadores y me he referido a ellos, en varias ocasiones como “servidores de pasado en copa nueva según consigna una de las canciones de Silvio Rodríguez¨.