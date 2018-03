El futuro de la ADP

En el mes de noviembre del 2014 publiqué en algunos medios un artículo con este título. Con él quise llamar la atención de los dirigentes de ADP que estaban enfrascados en una lucha más, por mejoras salariales.

Hoy el enfrentamiento entre mi sindicato, porque el suscrito fue miembro de la Asociación Dominicana de profesores (ADP), cuando estuve en el sistema como maestro primario en la escuela Santa Teresa de Jesús, Escuela Haití y las Pléyades. Gilberto Almonte, hoy abogado de ADP, fue mi mentor para aquellos días en que me iniciaba.

Esto lo cito para dejar constancia de que a la ADP., la siento mía también.

En estos días he entrado en contacto con maestro del Sur y del Este, por pura coincidencia en la labor que ahora desempeño y le he preguntado por causas y razones del conflicto,

¿Quién tiene la razón? Porque hacia afuera se está vendiendo la idea de que la ADP, no quiere la transparencia, porque esta protegiendo intereses acotejados a dirigentes. (esa es la percepción, falsa o no)

Se vende que ADP no quiere los concursos para seguir con los privilegios. Sin embargo, los maestros a los cuales cuestiono me responden que la ADP quiere los concursos, pero que el criterio de selección final ante la terna resultante, es la que no aprueban. O sea, que según el modelo implementado el Ministro queda apoderado de la selección final y ADP quiere que gane el mejor. El que más méritos haya acumulado y eliminar la discrecionalidad del Ministro.

Por suerte se ha apoderado a al Tribunal Superior Administrativo para dirimir el conflicto. Solo espero que lo haga con presteza ya que el sindicato y la paz de las escuelas lo esperan ansiosos y ojalá que esto siente un precedente para la solución de furos conflictos.

Como enuncie el título, voy a transcribirle el contenido que en noviembre del 2014 se guareció bajo este enunciado:

El SNTE es hasta el día de hoy el sindicato más grande de América Latina. Estas siglas significan Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el par de la ADP en México.

El SNTE tiene más de un millón setecientos mil afiliados, lleva unos setenta años de fundado y se dice que maneja un presupuesto anual de más de 4700 millones de dólares. Sí leyó correctamente, cada año se estima que ese sindicato maneja esta suma. Además, es dueño de hoteles y centros de convenciones entre otros bienes.

Hasta hace un año estuvo al frente del sindicato la Mujer más poderosa que México ha conocido, a quienes los ministros y ministras de educación tenían que rendirle pleitesía, porque esta poderosa mujer se sentía por encima de ellos y se medía de tú a tú con los presidentes; por lo que es lógico que para ella los ministros fueran como decimos en el argot dominicano chivitos jarto e jobo que cuando se equivocaban y se creían mucha cosa ella con solo tronar los dedos hacia que los despidieran.

Lo que le sucedió a la Licenciada Josefina Vázquez Mota, Ministra de Educación durante el gobierno de Felipe Calderón, quien realmente quiso implementar una reforma educativa en México que acabara con el lastre que por años carga la Nación en la educación; en donde se asegura, que los puestos de docentes vitalicio se compran al sindicato por sumas de 10,000 dólares o se heredan de padres a hijos. Donde un familiar de Gordillo maneja como viceministro por la influencia de ésta o su capacidad de presión el Viceministerio o subsecretaría de Educación Básica, el más grande y de mayor presupuesto del Ministerio.

En ese mismo ministerio alrededor de 10,000 maestros cobran sin dar un golpe, solo al servicio del Sindicato

El SNTE es tan fuerte en México que tiene su propio partido político con una matrícula de diputados en el congreso, que hace alianzas con los partidos con posibilidades de triunfo, que es realmente de donde le sobrevenía el inmenso poder que por años exhibió “’La Maestra”’

“La Maestra” que es como le dicen en México a Elba Esther Gordillo, quien dirigió los destinos del sindicato por más de treinta años y que ha logrado amasar una fortuna cuya cuantía se ignora todavía, pero entre las que se cuenta una mansión en San Diego valorada en más de cuatro millones de dólares y tiene a su disposición un avión y un helicóptero.

En el Distrito Federal, sólo en el Distrito Federal, la Maestra tiene una fortuna en inmuebles que alcanzan según investigación realizada por el periodista Andrés Oppenheimer, la suma de US6.5 millones.

Hoy la maestra está bajo las rejas de la cárcel mexicana, parece que su magia terminó y el sindicato, aunque hace malabares de circo para mantenerse unido o aparentarlo, parece que entendió el mensaje de las autoridades de México: “o te ajustas o te ajusto”.

Ya empezaron a dar muestra de que no son invulnerables, pues el actual líder Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical está dando avisos de que las cosas están cambiando de forma macro, por lo que hasta ha invitado a sus actos a representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –mismo que por mucho han cuestionado el desempeño docente mexicano, atribuyendo el atraso de la educación del País, precisamente al SNTE. También se ha acercado a la UNESCO y a la Universidad Nacional Autónoma de México.

EN RD

Pero no es hablar de la SNTE que quiero, y si lo he hecho, la intención ha sido llamar la atención de la ADP para que el comedimiento y la mesura se imponga en este momento y no la expongan a una división. La ADP es un activo de los maestros dominicanos, a quienes se deben los logros en las mejorías salariales o condiciones de vida que han experimentado los maestros en los últimos cuarenta años.

Por otro lado, la desesperación es infundada porque jamás como ahora tienen los maestros la posibilidad de lograr mejoras significativas no en el nivel salarial, que no es la mejor pues la inflación tarde o temprano se la tragara, sino en el nivel de vida.

Hoy la lucha ha de ser por mayor preparación académica, por seguridad en el sistema de salud, por vivienda, reubicación de docente conforme a su comunidad o domicilio, por becas nacionales e internacionales para sus hijos, por el rescate del prestigio de la carrera docente, porque se invierta en la salud psicológica del docente en adición a la física.

En fin, pasó el tiempo de enfocar la lucha solo por por cientos pues no olvidemos que en unos años no lejanos, cuando no haya que construir las escuelas que hoy se construyen, cuando no haya la necesidad de equiparlas porque ya lo estén , el resultado del 4% del PIB que cada vez será mayor, tendrá que invertirse en dos reglones: investigación para mejora la calidad de la educación y en los maestros, porque si la vida del maestro no mejora, la calidad de la educación será y sólo será, una constante aspiración, y sólo eso.

