El empresariado, su maridaje con los políticos y sus lamentos

Los empresarios, industriales y comerciantes de la R.D. no han aprendido las lecciones que la vida les ha dado en cuanto a algunos temas políticos.

En qué sentido hablo?.

Ellos son los que han financiado tradicionalmente las campañas de los políticos; cualquiera que tenga posibilidad de ganar, ahí están, dando dinero. Claro! a cambio de algo.

Unos empresarios se benefician más que otros, en función de sus contribuciones e importancia, perjudicándose entre sí, atropellándose unos a otros. Pero todos o casi todos, aportan con los mismos propósitos.

Luego que esos políticos suben al poder, se hacen más ricos que los mismos empresarios, sin trabajar, en corto tiempo y sin ningún riesgo.

Al poco tiempo de los políticos en el poder, los empresarios no tardan en comenzar a llorar como niños, porque el estado le está cobrando impuestos, porque subieron el itbis, por el anticipo, por la comisión bancaria, por el salario mínimo, por la TSS, por las inversiones…..por la corrupción, por la impunidad, a unos el presidente ni los recibe etc., los mismos que ayudaron al político a subir son maltratados y humillados. Unos lloran en público (los más arrojados, otros a escondidas).

No aprenden, su búsqueda de la “oportunidad” del “chance” el “tigueraje” de pasarse de listo, su codicia, el hambre, la avaricia…cual jugador empedernido y adicto, apuesta cada vez por el político de turno, aunque sea el mismo diablo. Y siempre vuelve al mismo ciclo. Dar dinero, esperar, desesperar y luego lamentarse y llorar.

No apuestan por las instituciones, no les interesa la transparencia del origen de los financiamientos, las regulaciones, establecer campañas sin dinero, sin promoción ni propaganda. A la eliminación de dádivas a los congresistas y candidatos, y esto bajo ley penal.

No lo hacen porque perderán “el chance” “la oportunidad” y en ese sin fin, les oímos llorar y lamentarse, al final del camino.

Ojalá y estos cambios que pide la sociedad abarquen la eliminación de estos esquemas viciosos y parasitarios en donde solo pierde la población y el bien común.

Anhelo ver el día cuando los lamentos empresariales cesen de gemir y en las ocasiones que sean solicitados por los políticos, en vez de decir “SÍ” a la pedidera, digan “No” por dignidad y respeto a ellos mismos.

Para que tengan una voz sin compromisos ni contubernios, una voz independiente que con autoridad pueda reclamar lo correcto al gobernante de turno.

Mire la zona industrial de Herrera, una calle no hay buena desde hace más de 20 años….No Ombe no, no me embrome usted a mi….

