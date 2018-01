EEUU: FBI no ve evidencias ‘ataques sónicos’ en la embajada de Cuba

“Cuando estuve en Cuba me reuní con los funcionarios de nuestra embajada y con el Ministerio del Interior cubano”, recuerda Flake, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. “Me dijeron que el FBI había informado que no había evidencia de un ataque dirigido. Esto no significa que nuestros diplomáticos no experimentaran estos síntomas, no estoy diciendo que se lo hayan inventado. Solo digo que no hay evidencia de un ataque directo de las autoridades cubanas o de cualquier otra persona”.

El senador por Florida Marco Rubio o el propio secretario de Estado Rex Tillerson, que por el momento descarta volver a enviar diplomáticos a La Habana, son algunos de los aún defienden una teoría que Cuba niega y que el FBI no logra demostrar.

La embajada estadounidense en La Habana, reabierta por la administración Obama en 2015, realiza tan solo servicios básicos desde el pasado mes de septiembre, cuando la administración Trump retiró de la misma a sus diplomáticos después de que una veintena de ellos sufrieran mareos, dolores de cabeza y diversos problemas auditivos y de visión.

