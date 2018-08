Doble golpe a Trump en tribunales por injerencia rusa en elecciones

WASHINGTON.- Donald Trump no se sienta en el banquillo pero este martes los tribunales estadounidenses le han dado una buena bofetada.

Los casos de Michael Cohen y Paul Manafort, dos de sus antiguos colaboradores, han acabado con el primero reconociéndose culpable de ocho cargos y el segundo siendo condenado por otros ocho por un jurado.

Ambos casos podrían apuntar a una colaboración con el fiscal Robert Mueller, quien investiga la injerencia rusa en las pasadas elecciones.

Manafor ha sido hallado culpable de ocho cargos de fraude fiscal y bancario en un juicio por el que podría pasar el resto de su vida en prisión.

Los doce miembros del jurado, sin embargo, no fueron capaces de alcanzar una decisión unánime en los otros diez delitos que se le imputaban en el marco de la investigación de la trama rusa, por lo que el juez decidió declarar nulo el juicio para estos diez cargos.

Antes de un mitin a su llegada a Virgina, Trump se distanciaba así de su condena:

“No me involucra, pero como comprenderá me siento afectado, es un asunto triste todo lo que ha pasado. Esto no tiene nada que ver con la injerencia rusa. Empezó como una injerencia rusa pero esto no tiene absolutamente nada que ver; es una caza de brujas, una vergüenza.”

El mismo día el ex abogado personal de Trump. Michael Cohen, alcanzaba un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable de haber violado normas sobre financiación de campañas electorales. Admitió haber pagado, a dos mujeres para comprar su silencio sobre sus relaciones con el republicano por orden de Trump con el fin de que el escándalo no empañara las elecciones.

La sentencia máxima combinada por los ocho cargos (los dos relacionados con la financiación de campaña y el resto) es de 65 años de cárcel, pero quedaría en cinco años y tres meses tras la confesión. El fraude fiscal tuvo lugar entre 2012 y 2016.