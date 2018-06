Dirigente PRSC opina está colapsado sistema político de RD

SANTO DOMINGO.-Un dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, opinó que el sistema político dominicano está colapsado y que el sistema de partidos no sobrevivirá al 2020 si no se transforma nuestro régimen electoral en lo que resta de este año.

El Ing. Rogelio Genao, secretario general de la entidad, señaló que mientras un sector del PLD sabotea en el Congreso Nacional la Ley de Partidos y todavía no se inicia la discusión de la Ley Electoral, la campaña interna por la candidatura presidencial ya arrancó en los principales partidos, lo que debería ser “un bochorno y una vergüenza para la clase política nacional”.

“Los políticos dominicanos deberíamos estar avergonzados pues con un gobierno de menos de 2 años en vez de estar gobernando y contrapesando al gobierno andamos ya caravaneando en las calles como chivos sin ley detrás de la candidatura presidencial de los principales partidos”, expresó

“Si no nos damos cuenta de que sin una Ley de Partidos y de Régimen Electoral no podremos establecer candidaturas de elección popular por la ausencia de árbitros creíbles al interior de los partidos y que sin una nueva Ley Electoral que ponga plazos, controle el uso de recursos haciendo más equitativa nuestra democracia, aquí lo que tendremos es una gran crisis electoral. Si no hacemos eso ahora, el sistema de partidos no sobrevivirá al 2020”.

El alto dirigente reformista, llamó a la clase política nacional y a la sociedad “para que juntos todos pactemos los cambios que pueden salvar el sistema y relanzar nuestra democracia”.

“Debemos todos enfrentar el electoralismo, no podemos seguir siendo un país en campaña electoral permanente donde no se hace otra cosa que no sea prepararse para la próxima elección, es imprescindible una legislación que establezca plazos y controles con sanciones drásticas a las campañas internas y campañas electorales ya”.

of-am