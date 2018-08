Ética Gubernamental indaga a EDENORTE, el CEA y otras entidades

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental investiga a la empresa Edenorte y al Consejo Estatal del Azúcar por estar en “punto rojo”, es decir en falta ética, reveló este jueves su director.

Lidio Cadet dijo que además investigan otro caso en Samaná de un funcionario del área de portuaria, por acoso sexual; y en Montecristi, a una funcionaria acusada de utilizar recursos al margen de la ley, con la comercialización de combustible.

Indicó que existen otras investigaciones, pero como no son públicamente conocidos, porque han sido denunciadas de forma anónima.

Cadet dijo que si en las investigaciones se determina que un funcionario cometió falta penal, se apoderará al Ministerio Público, y que si la falta es administrativa de tercer grado y fue nombrado por decreto, se le solicita al Presidente de la República su destitución.

“Lo que sí decimos es que no hay denuncia que haya llegado a la Dirección General de Ética, que no haya sido atendida, todas las que encontramos atrasadas ya han sido satisfechas, porque muchas denuncias que llegan no son necesariamente de competencia nuestra”, sostuvo.

Entrevistado en un programa televisivo, Cadet explicó que el hábito de la corrupción data desde el primer gobierno republicano, “porque los gobernantes son determinantes en la vida de un pueblo”.

Aseguró que el presidente Danilo Medina es una muestra de pulcritud y que ningún gobernante había establecido tantas medidas para combatir la corrupción”.

“No hay una sola denuncia que demuestre que él ha hecho negocios con el cargo o que gente de su equipo del Palacio Nacional esté haciendo negocios, entonces nosotros sabemos que el proceso está en marcha”, manifestó.

El funcionario dijo que el hecho de que tengan en línea todo lo que se ha hecho y todas las contrataciones, “es que estamos comenzando una cultura de ética e integridad”.