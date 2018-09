Dicen RD ocupa primeras posiciones en ingresos por turismo y remesas

SANTO DOMINGO.- En Centroamérica y el Caribe, la República Dominicana ocupa la primera posición en ingresos por turismo, la segunda en remesas e inversión extranjera directa y la tercera en exportaciones, según resalta la Dirección de Comunicación de la Presidencia.

En un comunicado, la entidad el cual cita los logros alcanzados por el país en materia de turismo en los seis años de gobierno del presidente Danilo Medina.

Señala que durante este lapso el país recibió 35 millones 500 mil turistas y cuatro millones 300 mil de cruceristas; lo que representó un ingreso de 39,504 millones de dólares.

Indica que se agregaron 12,380 nuevas habitaciones hoteleras y 13,831 fueron remodeladas, por lo que el país dispone ahora de más de 90,000 en hoteles y villas. Agrega que 7,246 están en proceso de construcción y remodelación.

Resalta que se construyeron 79 hoteles y 45 fueron remodelados con una inversión directa de 2,885 millones de dólares entre 2012 y 2017, y 14,758 millones de dólares invertidos por el Consejo de Fomento Turístico.

El comunicado resalta que en 2013 se modificó la ley 158-01 sobre Fomento al Desarrollo Turístico para adecuar los incentivos fiscales y atraer inversión extranjera. Señala que la agropecuaria nacional proyecta vender $857 millones de dólares.

Reseña que en 2018, los hoteles The Reserve at Paradisus Palma Real, en Punta Can, Luxury Bahía Príncipe, Cayo Levantado, Don Pablo Collection, Luxury Bahía Príncipe Samaná, Don Pablo Collection, y Iberostar Hacienda Dominicus-Bayahíbe fueron seleccionados entre los 25 mejores del mundo por Traveler’s Choice Awards

Mientras que en 2017, señala, el país fue declarado Capital Cultural Gastronómica del Caribe por la Academia Iberoamericana de Gastronomía.