David Guetta congrega multitud en anfiteatro Altos de Chavón

LA ROMANA.- El emblemático anfiteatro de Altos de Chavón, en Casa de Campo, recibió más de 3,000 personas que la madrugada del domingo despidieron el año con las mezclas del Dj francés David Guetta.

En su gran fiesta, bajo el auspicio de Brugal, David Guetta se montó en una escenografía espectacular con luces multicolores y pantallas gigantes para ofrecer las mezclas más populares de su repertorio que lo han posicionado por muchos años en la cúspide de la música electrónica.

El escenario fue diseñado especialmente para la ocasión, en la cual el anfiteatro contó con una pista de baile, bares y zonas vip, distintas a lo que se estila en los eventos en el lugar.

Desde que el reloj marcó las 12:49 de la madrugada del 31 de diciembre, el Dj y productor de 50 años ajustó su novedosa producción con el sonido soberbio que se sustenta en una larga lista de artistas que han colaborado con él, de la talla de Rihanna, Madonna, Michael Jackson, Justin Bieber, Akon, Fergie, Usher, Lady Gaga, 50 Cent y Nicky Minaj, entre muchos otros.

“¡República Dominicana! Quiero verlos brincar y cantar”, fueron las primeras palabras del artista que el público siguió al pie de la letra luego de la participación de los djs dominicanos Andino y “Nítido en el Nintendo”.

Temas como “This One’s For You” (Zara Larsson), “Love Is Gone” (Chris Willis), “When love takes over” (Kelly Rowland), “Bad” (Vassy), “Hey mama” (ft. Nicki Minaj, Bebe Rexha y Afrojack), “Titanium” (Sia) y “Club Can’t Handle Me” (Flo Rida) le pusieron ritmo a una noche de “beats” electrónicos que encandilaron a miles de personas que han evolucionado con el espíritu musical.

La propuesta nocturna subió la adrenalina con otras melodías que lo han convertido en el pinchadiscos que más ha contribuido a popularizar la música electrónica en el mundo, como “Paris” (The Chainsmikers), “So Far Away” (feat. Jamie Scott & Romy Dya), “Bitter Sweet Symphony”, “She Wolf” (Sia), “Play Hard” (Ne-Yo, Akon), “I Got a Feeling”, “Sexy Chick” (Akon) y “Without You” (Usher).

Con el estilo latino también aderezó la propuesta con una rica mezcla de éxitos como “Mi gente”, de la estrella colombiana J Balvin.

Entre signos de paz, corazones que formaba uniendo manos y un letrero en la cima del escenario que decía “live from earth” (“vive de la tierra”) Guetta dejó complacida a la multitud.

“Quiero agradecerles muchísimo por esta noche y desearles lo mejor en su nuevo año, Lo mejor siempre. Gracias por estar”, dijo el Dj y productor francés al despedirse en el anfiteatro de Chavón.

of-am